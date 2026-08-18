У Смілавіцкім каледжы будучыя трактарысты будуць асвойваць беспілотнікі
Важным унёскам у харчовую бяспеку стане навучанне маладых спецыялістаў працы з сельгасдронамі.
З новага навучальнага года ў Смілавіцкім дзяржаўным каледжы будучыя трактарысты змогуць вывучаць пілатаванне, эксплуатацыю і рамонт беспілотнікаў.
Навучанне будучых спецыялістаў будзе праходзіць у цэнтры кампетэнцый Смілавіцкага дзяржаўнага каледжа. Тут ужо абсталявана лабараторыя дакладнага земляробства, ёсць аградроны і трэнажоры-сімулятары. Менавіта на гэтай базе навучэнцы будуць атрымліваць практычныя навыкі працы з беспілотнай тэхнікай.
Новая праграма разлічана на выпускнікоў 9-х класаў. Навучанне будзе доўжыцца 2 гады і 10 месяцаў. Апроч кіравання дронамі, будучых трактарыстаў навучаць праводзіць іх абслугоўванне і дыягностыку. Асобна навучэнцы асвояць аўтапілот трактара, які атрымлівае звесткі са спадарожніка і дапамагае тэхніцы рухацца па зададзеным маршруце.
Цікавасць да спецыяльнасцяў, у праграму якіх уключылі навучанне працы з дронамі, даволі высокая.
На 120 бюджэтных месцаў паступіла каля 160 заяў. Сярод будучых навучэнцаў ёсць і дзяўчаты.