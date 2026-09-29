Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У старажытнай Хіве стартаваў Узбекска-беларускі парламенцкі форум

Аўтар:

Рух наперад да росту тавараабароту і прамысловай кааперацыі. У старажытнай Хіве стартаваў Узбекска-беларускі міжпарламенцкі форум. У цэнтры ўвагі парламентарыяў, прадстаўнікоў міністэрстваў, ведамстваў і бізнесу - развіццё прамысловай кааперацыі, умацаванне харчовай бяспекі, пашырэнне сувязяў паміж рэгіёнамі і гуманітарнае супрацоўніцтва.

Стратэгічнае партнёрства, дасягнутае лідарамі дзвюх краін, напаўняецца канкрэтнымі праектамі. 29 верасня беларускія прадпрыемствы папоўнілі партфелі камерцыйных кантрактаў (гл. відэа). 

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама