У Віцебску пройдзе першы Саюзны злёт грамадзян старэйшага пакалення "Мы - за актыўнае даўгалецце"
У Віцебску пройдзе першы Саюзны злёт грамадзян старэйшага пакалення "Мы - за актыўнае даўгалецце"
У мерапрыемстве возьмуць удзел больш за 1 тыс. чалавек: прадстаўнікі старэйшага пакалення, эксперты ў розных сферах, кіраўнікі профільных ведамстваў Беларусі і Расіі
Віцебск на тры дні стане пляцоўкай для правядзення першага Саюзнага злёту грамадзян старэйшага пакалення "Мы - за актыўнае даўгалецце". 23 верасня будзе дадзены афіцыйны старт мерапрыемства.
У злёце возьмуць удзел больш тысячу чалавек: прадстаўнікі старэйшага пакалення, валанцёры сярэбранага ўзросту, эксперты ў розных сферах, кіраўнікі профільных ведамстваў Беларусі і Расіі. У расійскую дэлегацыю ўвайшлі прадстаўнікі 9 рэгіёнаў краіны.
У праграме - інтэрактыўныя пляцоўкі, майстар-класы, экспертныя дыскусіі, кірмашы, выставы. Мэта злёту - абазначыць пытанне дэмаграфічнага старэння.
Адкрыецца Саюзны злёт святочным шэсцем. Удзельнікі пройдуць ад комплексу "Віцебск-гатэль" да канцэртнай залы "Віцебск". Тут жа адбудзецца і ўрачыстае адкрыццё мерапрыемства. Вынікі работы злёту падвядуць 25 верасня.