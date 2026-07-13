У Віцебску стартуюць праекты XXXV "Славянскага базару": чым будзе насычаны фестывальны тыдзень

Віцебск прымае ўдзельнікаў і гасцей XXXV "Славянскага базару". Хоць да ўрачыстага адкрыцця яшчэ некалькі дзён, горад на Заходняй Дзвіне ўжо жыве ў фестывальным рытме. Удзельнікі конкурсаў, музыканты, мастакі, рамеснікі ў прадчуванні грандыёзнага свята. Сюды едуць па атмасферу сяброўства, новыя знаёмствы і перамогі.

Акрэдытацыю ўжо атрымліваюць артысты і іх каманды, журналісты, рамеснікі. Калісьці афіша змяшчалася на зваротным баку бэйджа, зараз гэта нават цяжка ўявіць. Бо падчас XXXV юбілейнага "Славянскага базару" кожны дзень дзясяткі мерапрыемстваў.

Ля будынка дырэкцыі "Славянскага базару" шумна і шматлюдна. Фатаграфіі з Віцебска ўжо разлятаюцца па свеце. Прыехаць на міжнародны форум - мара для артыстаў. Гэты фестываль абяцае быць яркім. Горад гатовы адзначыць яго з размахам.

Усіх чакаюць на акрэдытацыі - гэта абавязковы этап кожнага форуму мастацтваў. Службы "Славянскага базару" працуюць як адзіны механізм: бесперабойна, круглыя суткі, каб госці і артысты з моманту прыезду ў Віцебск адчулі тую самую фестывальную атмасферу.

Адказаць на пытанні, дапамагчы сарыентавацца ў горадзе, падказаць, дзе можна смачна паабедаць - усё гэта адказнасць валанцёраў. У "Славянскага базару" свой асаблівы рытм, якому трэба адпавядаць. Для многіх гэта першы вопыт працы на фестывалі такога маштабу. Задача не з простых, але так цікава ўбачыць форум знутры.

Каласальная ўвага на міжнародным форуме нададзена бяспецы. Міліцыя будзе несці службу ва ўзмоцненым рэжыме. Садзейнічанне віцебскім праваахоўнікам акажуць калегі з іншых рэгіёнаў краіны. Пад пільнай увагай будзе кожная фестывальная лакацыя.

Зусім хутка на вуліцах святочнага Віцебска ажывуць скульптуры, гандлёвыя рады будуць радаваць багаццем прадукцыі, а народныя ўмельцы навучаць гасцей беларускім рамёствам. Горад будзе прачынацца і засынаць пад легендарныя пазыўныя форуму (гл. відэа).