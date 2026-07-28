У "Зубрані" стартаваў рэспубліканскі фестываль "Маладзёжная медыяпрастора"

У "Зубрані" пачаўся рэспубліканскі фестываль "Маладзёжная медыяпрастора". У ім бяруць удзел медыякаманды вучняў 8–10 класаў. Усяго - 104 удзельнікі.

У аснове змены - арыгінальная гульнявая мадэль, якая аб'ядноўвае ўсе атрады ў адзіную каманду.

28 ліпеня ўдзельнікі медыязмены наведалі Белтэлерадыёкампанію. "Зубраняты" ўбачылі, як уладкаваны тэлестудыі і апаратныя знутры.

"Тут вельмі незвычайна, вельмі прыгожа, паказваюць розныя праграмы, тэлеперадачы, як "Добрай раніцы, Беларусь", напрыклад. Гэта для мяне такі новы вопыт. Мне цікава даведацца, як усё гэта адбываецца, як вядуцца тэлепраграмы. Мабыць, сённяшняя наша экскурсія была вельмі класнай", - падзялілася ўдзельніца рэспубліканскага фестывалю "Маладзёжная медыяпрастора" Ксенія Дубко.

"Мой педагог, Таццяна Анатольеўна, тут ужо была летась. Яна распавядала пра свае ўражанні, вельмі насычаныя. Я так натхніўся гэтым, я пачаў гарэць жаданнем трапіць сюды",- распавёў удзельнік рэспубліканскага фестывалю "Маладзёжная медыяпрастора" Арцём Трусаў.

"Зубраня" штогод наведвае больш як 17,5 тыс. дзяцей і падлеткаў. Цэнтр шырока вядомы за межамі Беларусі. За апошнія гады ў "Зубрані" пабывалі дзеці больш як з 40 краін свету.