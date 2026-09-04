Уборачная кампанія ў Беларусі выходзіць на фініш: збожжавыя ўбраны амаль на 99 %

Уборачная на фінішы. Збожжавыя і зернебабовыя культуры ў Беларусі ўбраныя амаль на 99 %. У палях застаюцца грэчка (каля 13 тыс. га) і крыху больш за 1 тыс. га проса.

Наперадзе - уборка некаторых зернебабовых, у асноўным лубіну, які з-за біялагічных асаблівасцяў спее трохі пазней. Усяго засталося ўбраць каля 3 тыс. га такіх культур.

Паралельна ідзе ўборка цукровых буракоў. Сёлета яе пачалі на пяць дзён раней, чым у 2025 годзе, каб завяршыць уборку і вываз караняплодаў у больш аптымальныя тэрміны. Актыўна вядзецца ўборка бульбы і гародніны.

Ужо зараз беларускія аграрыі закладваюць падмурак будучага ўраджаю. Сяўба азімага рапсу завершана. Аграрыі пачалі сяўбу азімых збожжавых культур.