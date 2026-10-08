Уборка кукурузы на зерне стартавала на поўначы Беларусі

Беларускія аграрыі працягваюць фарміраваць кармавую базу для жывёлагадоўлі. Паскоранымі тэмпамі збіраюць ураджай з кукурузных палёў. У гэтым сезоне ў паўночным рэгіёне маюць намер нарыхтаваць каля 200 тыс. т кукурузы на зерне. У параўнанні з 2025 годам плошчы павялічылі амаль у 5 разоў.

Уборка кукурузы на зерне - важны этап аграсезона. Высокабялковы корм - аснова рацыёну пагалоўя. Нарыхтоўку вядуць са строгім захаваннем усіх тэхналогій.

Кожная раніца ў галоўнага агранома гаспадаркі "Ліпаўцы" Юліі Правалінскай пачынаецца з маніторынгу палёў. Калі пачаткі праходзяць праверку на спеласць, у справу ўступае тэхніка. Задача - сабраць ураджай максімальна аператыўна, пакуль у кукурузе змяшчаецца найбольшая колькасць пажыўных рэчываў (гл. відэа).