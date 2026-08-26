Усебеларускі хрэсны ход прыбыў у Мінск
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пяты Усебеларускі хрэсны ход пераадолеў апошнія кіламетры. Духоўны праект 26 жніўня прыбыў у Мінск.
Паломнікі выйшлі з Жыровіч 9 дзён таму і за гэты час прайшлі каля 250 км, наведалі чатыры епархіі і больш чым 20 храмаў.
Заключны ўчастак шляху яны прайшлі па сталіцы ад храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы да Свята-Духава кафедральнага сабора. Тут праходзіць святочная саборная Боская літургія.
26 жніўня Праваслаўная Царква святкуе дзень здабыцця Мінскай іконы Бажай Маці - адной з галоўных святынь беларускай зямлі.