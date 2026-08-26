Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Усебеларускі хрэсны ход прыбыў у Мінск

Аўтар:

Пяты Усебеларускі хрэсны ход пераадолеў апошнія кіламетры. Духоўны праект 26 жніўня прыбыў у Мінск.

Паломнікі выйшлі з Жыровіч 9 дзён таму і за гэты час прайшлі каля 250 км, наведалі чатыры епархіі і больш чым 20 храмаў.

Заключны ўчастак шляху яны прайшлі па сталіцы ад храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы да Свята-Духава кафедральнага сабора. Тут праходзіць святочная саборная Боская літургія.

26 жніўня Праваслаўная Царква святкуе дзень здабыцця Мінскай іконы Бажай Маці - адной з галоўных святынь беларускай зямлі.

Разделы:

ГрамадстваРэлігія
x

Чытайце таксама