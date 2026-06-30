Ушанаванне пераможцаў абласнога конкурсу сярод журналістаў і СМІ адбылося ў Мядзелі

Пераможцам у намінацыі "Лепшы аўтар публікацый і сюжэтаў рэспубліканскіх СМІ аб Мінскай вобласці" стала Аляксандра Гойтан

У Мядзелі ўзнагародзілі ўжо дзеючых журналістаў. Там падвялі вынікі абласнога конкурсу сярод журналістаў і рэгіянальных СМІ. Пераможцам у намінацыі "Лепшы аўтар публікацый і сюжэтаў рэспубліканскіх СМІ аб Мінскай вобласці" стала наша калега Аляксандра Гойтан. А "лепшым друкаваным СМІ" - рэдакцыя газеты "Жодзінскія навіны".

Усяго трыумфатарамі святочнай цырымоніі сталі 20 майстроў друкаванага слова, аўдыявізуальнага кантэнту, творчыя калектывы. Фінальны акорд конкурсу - частка вялікага прэс-тура па Мядзельскім раёне. У праграме і прэзентацыя турыстычнага патэнцыялу гасціннага Нарачанскага краю.