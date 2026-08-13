Уступная кампанія ў беларускія ВНУ завяршылася: студэнтамі сталі амаль 47 тысяч чалавек

Акрамя асноўнага набору, дадаткова залічылі яшчэ паўтары тысячы чалавек. Гэта спартсмены, грамадзяне краін СНД і тыя, хто паступае для атрымання другой вышэйшай адукацыі. Прыём аказаўся вышэйшым за першапачаткова ўстаноўлены аб'ём. Для асобных катэгорый паступаючых дзейнічалі адмысловыя ўмовы залічэння. Так, амаль 7 тыс. чалавек прайшлі без уступных выпрабаванняў або па-за конкурсам. У гэтую групу ўвайшлі пераможцы алімпіяд і конкурсаў розных узроўняў. Таксама сярод іх - выпускнікі з адзнакай і лепшыя выхаванцы Нацыянальнага дзіцячага тэхнапарка.

Выбар абітурыентаў размеркаваўся паміж тэхнічнымі, сацыяльнымі і гуманітарнымі кірункамі. Інжынерныя спецыяльнасці абраў кожны чацвёрты паступіўшы. Яшчэ каля дзясятай часткі першакурснікаў будуць рыхтавацца да працы ў педагогіцы, медыцыне і АПК. Высокія прахадныя балы пры гэтым адзначаны па IT і гуманітарных кірунках.

Выніковая лічба па прыёме яшчэ павялічыцца. У лістападзе і снежні сельскагаспадарчыя ВНУ правядуць набор на завочную форму. Плануецца прыняць каля 2,5 тыс. чалавек, амаль палова месцаў будзе бюджэтнай. Пасля гэтага агульная колькасць першакурснікаў складзе больш за 50,5 тыс. чалавек.