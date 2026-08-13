Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Уступная кампанія ў беларускія ВНУ завяршылася: студэнтамі сталі амаль 47 тысяч чалавек

Акрамя асноўнага набору, дадаткова залічылі яшчэ паўтары тысячы чалавек. Гэта спартсмены, грамадзяне краін СНД і тыя, хто паступае для атрымання другой вышэйшай адукацыі. Прыём аказаўся вышэйшым за першапачаткова ўстаноўлены аб'ём. Для асобных катэгорый паступаючых дзейнічалі адмысловыя ўмовы залічэння. Так, амаль 7 тыс. чалавек прайшлі без уступных выпрабаванняў або па-за конкурсам. У гэтую групу ўвайшлі пераможцы алімпіяд і конкурсаў розных узроўняў. Таксама сярод іх - выпускнікі з адзнакай і лепшыя выхаванцы Нацыянальнага дзіцячага тэхнапарка.

Выбар абітурыентаў размеркаваўся паміж тэхнічнымі, сацыяльнымі і гуманітарнымі кірункамі. Інжынерныя спецыяльнасці абраў кожны чацвёрты паступіўшы. Яшчэ каля дзясятай часткі першакурснікаў будуць рыхтавацца да працы ў педагогіцы, медыцыне і АПК. Высокія прахадныя балы пры гэтым адзначаны па IT і гуманітарных кірунках.

Выніковая лічба па прыёме яшчэ павялічыцца. У лістападзе і снежні сельскагаспадарчыя ВНУ правядуць набор на завочную форму. Плануецца прыняць каля 2,5 тыс. чалавек, амаль палова месцаў будзе бюджэтнай. Пасля гэтага агульная колькасць першакурснікаў складзе больш за 50,5 тыс. чалавек.

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама