У Беларусі сёння Дзень працаўнікоў бытавога абслугоўвання насельніцтва і ЖКГ
Віншаванні у адрас працаўнікоў бытавога абслугоўвання насельніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі. З прафесійным святам тых, чыя праца заслугоўвае асаблівай падзякі, павіншаваў Прэзідэнт Беларусі.
"Галіна, у якой вы працуеце, з'яўляецца найважнейшым сектарам эканомікі, якія забяспечваюць вырашэнне прыярытэтных сацыяльных задач, накіраваных на павышэнне якасці жыцця насельніцтва. Перакананы, што годны ўзровень абслугоўвання аб’ектаў, якія курыруюцца вамі, своечасовае і якаснае аказанне паслуг‚ шчырае імкненне зрабіць кожны куток Беларусі прыгожым і функцыянальным заўсёды будуць апраўдваць самыя высокія чаканні", - гаворыцца ў віншаванні Кіраўніка дзяржавы.
Сёння перад галіной стаяць задачы па мадэрнізацыі, капітальным рамонце, добраўпарадкаванні і ўкараненні сучасных механізмаў і тэхналогій. На гэта накіравана ў тым ліку і прынятая ў гэтым месяцы Дырэктыва № 7. Да 2025 года 100 працэнтаў спажыўцоў будуць забяспечаныя якаснай пітной вадой, цвёрдыя камунальныя адходы перавядуць у кілаграмы, а капрамонт будуць рабіць не радзей, чым раз за 30 гадоў.
ЖКГ Беларусі складаецца з 16 галін. Ім належаць каля 650 прадпрыемстваў і ўстаноў. У структурах задзейнічана 150 тысяч чалавек. 364 чалавекі носяць званне ганаровых супрацоўнікаў сферы.