У Мінску праходзяць памятныя мерапрыемствы ў гонар юбілею ДАІ
Яны штодня забяспечваюць дарожную бяспеку - часам у небяспечных умовах і рызыкуючы жыццём. Афіцыйныя мерапрыемствы, прысвечаныя юбілею ДАІ, праходзяць у Мінску. І сёння міліцыянеры ўшанавалі памяць сваіх калегаў, якія загінулі падчас выканання службовага абавязку. І як адзначае кіраўніцтва МУС, цяперашняе пакаленне супрацоўнікаў дарожнай міліцыі годнае подзвігу сваіх калегаў. Бо кожны, выконваючы службовы абавязак, першым чынам - абараняе родную Беларусь, ахоўвае мір і супакой грамадзян.
Рэспубліканскае свята "Дзень адкрытых дарог"
І маштабнае свята чакае беларусаў у суботу. Дзяржаўтаінспекцыя ў гонар свайго 85- годдзя ў розных гарадах краіны рыхтуе канцэрты, гульнявыя зоны для дарослых і дзяцей і грандыёзнае шоу!