Ва УС Беларусі працягваецца праверка боегатоўнасці

Ва Узброеных сілах Беларусі працягваецца праверка боегатоўнасці. Іспыт трымае адна з артылерыйскіх брыгад.

На палігоне праводзяць заняткі з афіцэрамі запасу, якія прыбылі напярэдадні ў воінскую часць. У рамках падрыхтоўкі ваеннаабавязаныя ўдасканальваюцца ў прадметах баявой падрыхтоўкі. У самыя кароткія тэрміны яны павінны ўспомніць асновы ваеннай справы, каб быць гатовымі неўзабаве пачаць прыём вайскоўцаў асноўнага складу, перадаць ім свае веды і галоўнае - сфарміраваць падраздзяленні і правесці іх баявое зладжванне. За ходам праверкі назірае Дзяржсакратарыят Савета бяспекі краіны.

Мерапрыемствы індывідуальнай падрыхтоўкі афіцэраў запасу завяршаюцца комплексным заняткам на палігоне. Акрамя стральбы, адпрацоўваюцца пытанні тактычнай медыцыны, прымянення беспілотнікаў і барацьбы з імі. Усё гэта дапамагае афіцэрам асвоіць ваенную спецыяльнасць і быць гатовымі да прыёму і фарміравання сваіх падраздзяленняў.