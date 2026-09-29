Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Ва Узброеных сілах Беларусі працягваецца маштабная раптоўная праверка боегатоўнасці

Аўтар:

Ва Узброеных Сілах працягваецца маштабная раптоўная праверка боегатоўнасці. Яна праходзіць па даручэнні Прэзідэнта.

Падраздзяленні працягваюць адпрацоўваць уводныя, у тым ліку на палігоне. На завяршальным этапе падчас комплекснага занятку адпрацоўваецца прымяненне артылерыйскай брыгады ва ўмовах абарончага бою. За ходам дзеянняў назіраюць прадстаўнікі Дзяржсакратарыята Савета бяспекі.

З 28 верасня інспекцыя таксама закранула адну з воінскіх часцей - 120-ю асобную механізаваную брыгаду. Сярод этапаў - кантрольныя заняткі па агнявой, тактычнай і фізічнай падрыхтоўцы.

Раздзелы:

ГрамадстваАрмія
x

Чытайце таксама