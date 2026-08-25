Васьмідзённыя выпрабаванні дарогай: апошні этап пераадольваюць каля 700 паломнікаў хрэснага ходу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Удзельнікі V Усебеларускага хрэснага ходу пераадольваюць апошнія кіламетры. 25 жніўня духоўны праект праходзіць у Мінскім рэгіёне: Ракаў, Аксакаўшчына, Новае Поле, Заслаўе.
Каля 700 паломнікаў ідуць пешшу, зрэдку спыняючыся на "палявую малітву" - набажэнства пад адкрытым небам.
Нягледзячы на васьмідзённыя выпрабаванні дарогай, надвор'ем і стомленасцю, вернікі ва ўзвышаным, добрым настроі і чакаюць фінішу хрэснага падарожжа.