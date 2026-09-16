"Ветэранскія дажынкі": ураджай з душой прэзентуюць у кожным раёне сталіцы

"Ветэранскія дажынкі" ўжо святкуе Мінск: тут можна ўбачыць ад багатага ўраджаю і сакавітых пано з агародніны да музыкі і творчых прэзентацый. Традыцыйны конкурс ужо 15 гадоў аб'ядноўвае самых актыўных і працавітых жыхароў сталіцы паважнага ўзросту.

У Кастрычніцкім раёне свае дасягненні прадэманстравалі садаводы-аматары: за кожнай кампазіцыяй з садавіны і кветак стаяць месяцы карпатлівай працы на дачных участках. Кожны аўтарскі гастранамічны праект суправаджаўся творчым шоу з музычнымі нумарамі і душэўным прыёмам гасцей.

"Я прывезла маліну, гарбузы, вінаград - прама з галінкамі, каб усе бачылі, якая прыгажосць. Пабудавала за тры гады дом, канкрэтна занялася ўчасткам і стала ўсё вырошчваць. Часам у мяне было па 200 гарбузоў - забяспечвала ўсю вёску", - расказала жыхарка Кастрычніцкага раёна г. Мінска Алена Валчок.

Жанна Чайкоўская, намеснік старшыні Мінскай гарадской арганізацыі Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў:

"Нашы паважаныя ветэраны прывезлі прадукцыю, вырашчаную на сваім агародзе. Кажуць, што вельмі цяжка, але кожны год усё праходзіць усё лепш і лепш. Гэта і сустрэча з журы, і музычныя нумары - і ўсё гэта ўваходзіць у ацэнку, якую мы потым выстаўляем раёну".

Конкурс дапамагае ўдзельнікам залатога ўзросту захоўваць энергію, дзяліцца вопытам і знаходзіць аднадумцаў. Раённыя конкурсы-агляды прадоўжацца ў сталіцы, а вынікі гарадскога этапу і імёны лепшых садаводаў-аматараў Мінска агучаць 30 верасня.