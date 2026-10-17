Віцебшчына адзначае абласныя "Дажынкі" ў Міёрах
17 кастрычніка паўночны рэгіён адзначае галоўнае свята працаўнікоў вёскі - абласныя "Дажынкі". Ушаноўваць лідараў жніва будуць у Міёрах. Горад сустракае гасцей абноўленым. Да фестывалю змяніліся аб'екты сацыяльнай сферы, жылфонд і галоўная плошча, дзе хлебаробаў адзначаць заслужанымі ўзнагародамі.
Агульнымі намаганнямі аграрыі здолелі ўнесці важкі ўклад у рэспубліканскі каравай. Намалацілі больш за 1 млн т збожжа з улікам рапсу і кукурузы.
Іна Багданава, начальнік упраўлення камітэта па сельскай гаспадаркі і харчавання Віцебскага аблвыканкама:
"Найбольшы ўклад у фарміраванне каравая Віцебскай вобласці ўнёс Аршанскі раён, дзе намалочана больш за 150 тыс. т збожжа, Віцебскі раён - каля 120 тыс. т. Атрыманы небывалы ўраджай крыжакветных культур. Намалочана 148 тыс. т збожжа, сярэдняя ўраджайнасць крыкветных культур склала 20,7 ц/га".
Гасцей аграрнага фестывалю чакае насычаная праграма. Каларытныя сядзібы здзівяць багаццем частаванняў і сувеніраў. Выставы, тэматычныя пляцоўкі і атракцыёны будуць працаваць да позняга вечара. Кульмінацыя свята - канцэрт з удзелам зорак беларускай і расійскай эстрады.