Вяртанне да родных вытокаў: як да аб'яднання Беларусі жылі ў Нясвіжскім раёне

18 сакавіка 1921 года на аснове Рыжскіх мірных пагадненняў беларускія землі былі падзелены. Наш народ раз'ядналі на дзве часткі: адна ўвайшла ў склад БССР, другая стала польскай.

Да верасня 1939 года па Нясвіжскім раёне праходзіла мяжа паміж Польшчай і БССР і называлася "стражніца". З польскага боку яе ахоўвалі конныя раз’езды, з савецкага - памежныя сакрэты. На абодвух баках быў дрот і слупы. А яшчэ трава. Густая і высокая лугавіна раздзяляла мяжу. І гэтыя зараснікі ўяўлялі сабой небяспеку: праз шчыльны хмызняк траплялі кантрабандысты, таму пакос на мяжы лічыўся ледзь не дзяржаўнай справай.

Уладзімір Мякіш, краязнавец, настаўнік гісторыі Ланскай сярэдняй школы: "Мяжа абкошвалася з Заходняй Беларусі і з Уходняй Беларусі. Рабілася так, каб касілі не ў адзін дзень, каб сваякі не перакрыкваліся цераз граніцу, бо вельмі часта касілі браты ці дзядька з пляменнікам".

Мясцовы гісторык і краязнавец Уладзімір Мякіш нарадзіўся у вёсцы Пляшэвічы, яго бабуля і дзядуля - сведкі падзей верасня 1939-га. І як жылося пад Польшчай таксама расказвалі. Іх унук ужо 40 гадоў выкладае ў беларускамоўнай школе суседняй вёскі Лань, але пры паляках пра ўсё беларускае, тым больш пра мову, літаратуру, неабходна было забыцца. На месцы, дзе сёння размешчаны мясцовы дзіцячы садок, пры Крэсах Усходніх была гміна (адміністрацыя мястэчка) і паліцэйскі ўчастак (дарэчы, польскім афіцэрам на Заходняй Беларусі давалі зямлю).

"На тэрыторыі ланскай мясцовасці таксама рассялялі былых польскіх афіцэраў, якіх мясцовыя называлі их "асаднікамі". Асаднікам былі выдзелены лепшыя землі", - расказаў Уладзімір Мякіш.

Усе гэты я факты і падзеі сёння распавядаюць моладзі, каб яна ведала лёсавызначальныя старонкі нашай гісторыі.

Арганізатары патрыятычнага праекта "Маршрут 17.09. Адкрыты дыялог" пабывалі ў Снове, Грыцкевічах, Лані і іншых вёсках раёна. У інтэрактыўным фармаце "пытанне - адказ" узгадалі падзеі тых часоў, якія ёсць у сямейных хроніках амаль усіх жыхароў Нясвіжскага края.

Між іншым, нясвіжская моладзь у 1920-1930 гадах мінулага стагоддзя праявіла сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У краі дзейнічала нацыянальна-вызваленчае супраціўленне.

Вячаслаў Мазалеўскі, старшы навуковы супрацоўнік гісторыка-краязнаўчага музея "Нясвіж": "На Нясвіжчыне ў міжваенны перыяд дзейнічаў шэраг падпольных груп. Адна з найбольш вядомых знаходзілася ў Гарадзеі. Узначальваў гарадзейскіх падпольшчыкаў Аляксандр Скачко. Ён быў наймітам, працаваў вадзіцелем, меў магчымасць ездзіць па ўсёй Заходняй Беларусі і нават Польшчы, меў магчымасць уступаць у стасункі з іншымі падпольнымі арганізацыямі".

Вызваленчы паход Чырвонай арміі на Заходнюю Беларусь быў імклівым і амаль не сустракаў аніякага супраціўлення. 17 верасня заходнія беларусы ўз'ядналіся са сваімі ўсходнімі братамі.

У горадзе-помніку Нясвіжы адна з вуліц таксама названая ў гонар 17 Верасня - знакавай даты, якая змяніла ход гісторыі і тым самым вярнула беларусаў да родных вытокаў.