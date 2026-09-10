Вынікі сацдаследавання: беларусы цэняць мірнае жыццё і не імкнуцца жыць за мяжой
10 верасня Інстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук абнародаваў у Мінску вынікі комплекснага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання.
Больш за 98 % беларусаў не хацелі б паехаць на ПМЖ за мяжу. Большасць грамадзян ганарыцца мірным жыццём, а самым важным лічыць здароўе і сям'ю.
Беларусы прызнаюць і цэняць вынікі сацыяльнай палітыкі дзяржавы. Пры ўсіх нюансах ацэньваюць сваё матэрыяльнае становішча і ўзровень развіцця краіны як прымальны. Адметна, што жыхары сяла ацэньваюць матэрыяльны дабрабыт сваіх сем'яў крыху вышэй, чым жыхары Мінска.
Усяго апытана больш за 2 тыс. рэспандэнтаў, якія прадстаўляюць усе рэгіёны Беларусі. У даследаванні прынялі ўдзел і мужчыны, і жанчыны, людзі сямейныя і несямейныя, з розным узроўнем адукацыі. Выбарачная сукупнасць прадстаўляе насельніцтва ўсёй краіны.