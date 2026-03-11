Выратаваць жыццё - у Беларусі 14 сакавіка стартуе адукацыйны праект "Запусці сэрца"

Больш як 20 тыс. беларускіх дзесяцікласнікаў асвояць навыкі першай дапамогі. 14 сакавіка ў краіне стартуе рэспубліканскі адукацыйны праект "Запусці сэрца".

Рэалізуюць ініцыятыву Рэспубліканскі клінічны медцэнтр Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта, Беларускае таварыства сімуляцыйнага навучання ў медыцыне, а таксама міністэрствы адукацыі і аховы здароўя.

Базавыя навыкі аказання першай медыцынскай дапамогі

Уявіце сітуацыю: гуляеце вясновым вечарам па ажыўленай вуліцы, і чалавеку перад вамі рэзка становіцца дрэнна. Спыненне сэрца, пералом або страта прытомнасці - як зрэагаваць у сітуацыі, калі лік ідзе не на хвіліны, а на секунды?

Колькі чалавек зможа аказаць першую дапамогу правільна? А што, калі няшчасны выпадак здарыўся дома з блізкім? Паводле статыстыкі, 59 % смерцяў ад траўм (у выніку парэзаў, удушша, падзення) можна было б прадухіліць, калі б дапамога была аказана своечасова.

"Даведаўся, як праводзіць сардэчна-лёгачную рэанімацыю для немаўляці, што рабіць, калі ў чалавека захрасла нешта ў дыхальных шляхах", - расказаў навучэнец гімназіі № 50 г. Мінска Ягор Сакалоўскі.

"Вельмі люблю прадметы, звязаныя з медыцынай: хімію, біялогію. Таксама мне падабаецца дапамагаць людзям", - сказала навучэнка гімназіі № 50 г. Мінска Ева Верас.

Гэтыя маладыя людзі і яшчэ прыкладна 20 тыс. дзесяцікласнікаў будуць ужо не проста цікавіцца медыцынай, а валодаць навыкамі. У рамках адукацыйнага праекта "Запусці сэрца" школьнікі асвояць базавую сардэчна-лёгачную рэанімацыю, прыёмы спынення крывацёкаў, метады абезрухоўлення канечнасцяў.

Юрый Слабодзін, намеснік галоўнага ўрача Рэспубліканскага клінічнага медцэнтра Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Беларусі:

"Заняткі будуць праводзіць спецыялісты сімуляцыйных цэнтраў і сімуляцыйных лабараторый, якія размешчаны на базе чатырох універсітэтаў: у Гомелі, Віцебску, Гродне і Мінску. На базе нашага Рэспубліканскага цэнтра аб'ядноўваюцца ўсе нашы медыцынскія каледжы (іх 16 сёння ў нас у краіне) і Астравецкая цэнтральная раённая бальніца. Школьнікі будуць альбо прыязджаць на базу сімуляцыйных цэнтраў, альбо нашы спецыялісты разам з сімулятарамі будуць выязджаць у школы, дзе непасрэдна будуць навучаць".

Правільна рэагаваць у стрэсавых сітуацыях

Навучанне будзе праходзіць у дзве змены. Паўтары гадзіны адводзіцца на тэорыю і практыку. Старшакласнікаў пазнаёмяць з абсталяваннем, прафесіяй урачоў-рэаніматолагаў. Юнакі і дзяўчаты будуць спрабаваць, памыляцца, пачынаць зноў, каб правільна спрацаваць у стрэсавай сітуацыі.

Алена Богдан, першы намеснік міністра аховы здароўя Беларусі:

"Сёння мы жывём у віртуальным свеце, і калі нам нешта цікава, мы хуценька зайшлі ў любую сацыяльную сетку, у Google. Але ў экстранных сітуацыях у чалавека няма часу чытаць. Гэта значыць павінен быць напрацаваны навык, рукі павінны памятаць, як гэта рабіць. І пытанні аказання першай дапамогі мы таксама дэталізуем у Кодэксе аб ахове здароўя для таго, каб і гэтая акцыя, і іншыя навучальныя мерапрыемствы для грамадзян у цэлым увайшлі ў сістэмную аснову".

"Гэты адукацыйны працэс уваходзіць у сістэму работы Міністэрства аховы здароўя са старэйшымі школьнікамі, - звярнуў увагу намеснік міністра адукацыі Беларусі Аляксандр Кадлубай. - Як мы вызначыліся, у перспектыве ў нас будуць чаргавацца алімпіяды сярод школьнікаў па аказанні першай дапамогі і акцыя "Запусці сэрца".