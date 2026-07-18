Выязная студыя "Першага інфармацыйнага" працавала ў адным з найпрыгажэйшых месцаў Віцебска
Самым сапраўдным інфармацыйным люстэркам Міжнароднага фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску" ў гэтыя дні стала каманда тэлеканала "Першы інфармацыйны".
Карэспандэнты, вядучыя, аператары і рэжысёры не толькі выходзілі ў прамы эфір з галоўных лакацый форуму, але і запрашалі зорных гасцей да сябе ў выязную студыю, якая працавала ў адным з найпрыгажэйшых месцаў Віцебска.
"Тут усе - сям'я. І прама тут - наша імправізаваная сцэна, новая сцэна "Славянскага базара". Я вельмі спадзяюся, што "Першы інфармацыйны" прыме гэта да ўвагі і гэта будзе пастаяннай лакацыяй "Славянскага базару". Сапраўды, на гэтай сцэне таксама нараджаюцца зоркі і нараджаюцца нейкія новыя калабарацыі. Мы робім зорак бліжэй да людзей", - пра сваю работу ў выязной студыі расказала карэспандэнт тэлеканала "Першы інфармацыйны" Лідзія Заблоцкая.
(Падрабязнасці ў відэа)