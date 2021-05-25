X-Factor Belarus: шосты дзень праслухоўванняў у канцэртнай зале "Мінск"

Вакальны марафон больш чым тыдзень праходзіць у канцэртнай зале "Мінск". Такая колькасць дзён з-за рэкорднай падачы заявак: трапіць на самае папулярнае вакальнае шоу свету праз сталічную сцэну гатовы больш за паўтары тысячы ахвотнікаў. І далёка не ўсе - людзі з музычнай адукацыяй і мінскай прапіскай. Інжынеры чыгуначных станцый, гісторыкі, педыятры і повары спяваюць без фанаграмы, а пасля дзеляцца ў інтэрв'ю сваёй матывацыяй для ўдзелу і жыццёвымі сітуацыямі.

Ужо закрылася анлайн-рэгістрацыя на ўдзел у перадкастынгу. Але вы можаце прыйсці сёння без рэгістрацыі і запоўніць анкету на месцы. Так, у кожнага ёсць шанц трапіць у выніковы ліст з трох соцень удзельнікаў тэлекастынгу. Нагадаем, яго здымкі пачнуцца ў жніўні ў павільёнах "Беларусьфільма".