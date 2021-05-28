3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Законапраект аб змяненні Канстытуцыі ў першым чытанні дэпутаты разгледзяць не пазней за 4 чэрвеня
Законапраект аб змяненні Канстытуцыі ў першым чытанні дэпутаты разгледзяць на вясенняй сесіі (гэта значыць не пазней за 4 чэрвеня). З'явіцца навэла аб увядзенні адзінага дня галасавання. Гэта значыць будзе дадзена магчымасць правядзення выбараў адначасова ў мясцовыя Саветы дэпутатаў 29-га склікання і ў Палату прадстаўнікоў 8-га склікання. Падрыхтоўкай праекта закона зоймецца спецыяльная камісія, створаная сёння. У яе ўвайшлі члены Канстытуцыйнай камісіі, людзі з вялікім вопытам.