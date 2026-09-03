Завод BELGEE ў жніўні абнавіў гістарычны рэкорд продажаў на беларускім рынку
СЗАТ "БЕЛДЖЫ" ў жніўні ўстанавіла новы гістарычны рэкорд па продажах у Беларусі, за месяц было рэалізавана звыш 6,5 тыс. аўтамабіляў BELGEE і Geely, паведамляе БЕЛТА.
Попыт на аўтамабілі беларускай вытворчасці стабільна расце з пачатку года. Уздым прыпаў на ліпень, калі продажы павялічыліся амаль на 30 %. У жніўні рост прадоўжыўся, дадаўшы яшчэ 16 % у параўнанні з папярэднім месяцам.
Лідарам рынку зноў стаў красовер BELGEE X50+, на які ў жніўні прыпадала больш за 1750 здзелак у Беларусі. Нягледзячы на тое, што мадэль стартавала бліжэй да канца красавіка, на сёння рэалізавана ўжо больш за 5100 аўтамабіляў. Рэкорд у жніўні паставіў і седан BELGEE S50 - звыш 1300 прададзеных аўтамабіляў толькі на ўнутраным рынку.
У Беларусі рэкордна вырас попыт і на зялёны транспарт. Упершыню завод "БЕЛДЖЫ" рэалізаваў у краіне больш за 2150 электрамабіляў і гібрыдаў. Трыумфатарам аказаўся Geely EX2, які ў жніўні выбралі больш за 1100 беларусаў.
"У Беларусі цяпер устанаўліваюцца новыя рэкорды продажаў аўтамабіляў - такога маштабу яшчэ не было. Попыт расце на ўсім беларускім рынку, але ў першую чаргу на мадэлі беларускай вытворчасці. Традыцыйна папулярны бензінавыя седаны і красоверы, асабліва BELGEE X50+, які стаў фаварытам гэтага года. Але цікавасць узмацнілася і да электрамабіляў, якія цяпер карыстаюцца народнай падтрымкай. Спажыўцам патрэбны інавацыйныя, камфортныя і пры гэтым даступныя аўтамабілі", - адзначаюць на прадпрыемстве.
Рэкордныя аб'ёмы продажаў на заводзе звязваюць з пашырэннем мадэльнага рада, гібкай цэнавай палітыкай і даступнымі фінансавымі праграмамі. Вялікую ролю адыгралі банкаўскія праграмы.
На заводзе пад Барысавам рыхтуюцца пашыраць і паглыбляць вытворчасць. На тэрыторыі СЗАТ "БЕЛДЖЫ" ўзводзяць цэх штампоўкі плошчай большай за 5 тыс. кв. м. На ім будуць выпускаць знешнія буйнагабарытныя элементы кузава, у тым ліку пярэднія і заднія дзверы, бакавіны, крылы, створкі багажніка, капоты, дахі і іншыя дэталі.