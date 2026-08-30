Жніво-2026: у Беларусі сабрана 9 млн 72 тыс. т збожжа з улікам рапсу

Уборачная кампанія знаходзіцца на фінішнай прамой. Убрана 98 % плошчаў зерневых і зернебабовых культур з улікам рапсу, без кукурузы. У засеках ужо 9-ы мільён.

Мінская вобласць намалаціла 2,4 млн т, Гродзенская - 1 млн 825 тыс., Брэсцкая - мільён 665 тыс. На рахунку магілёўскіх аграрыяў - 1 млн 182 тыс. т збожжа, гомельскіх - 1 млн 83 тыс., віцебскія намалацілі 917 тыс. т. Усімі рэгіёнамі захоўваюцца тэмпы, якія апярэджваюць леташнія.