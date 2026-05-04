Брюссель меняет курс: глава Еврокомиссии назвала отказ от АЭС стратегической ошибкой

В европейской энергетике наметился крутой разворот. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально признала: сокращение доли ядерной энергии в Германии было "стратегической ошибкой". По ее словам, если Европа действительно намерена бороться с изменением климата, то газ и уголь наносят куда больший вред, чем атомная генерация.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "В рамках зеленого курса возобновляемые источники энергии - это хорошо. Но если нет ветра и солнца и если нет вариантов хранения энергии, то нужно делать выбор: либо плохой уголь, либо атомная энергетика. Но газ и уголь, безусловно, самые грязные источники. Нам нужна энергия, которую можно использовать, когда возобновляемые источники недоступны. И оглядываясь назад, я понимаю, что для Германии было стратегической ошибкой начать поэтапный отказ от мирного атома".