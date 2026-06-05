Больница будущего открыта в Гродно: Лукашенко вручил ключ и напомнил - здоровье нации важнее всего

Новая областная клиническая больница в Гродно готова принять первых пациентов. 5 июня ее открыл лично Александр Лукашенко. Современный многопрофильный комплекс станет площадкой, где высококлассную медицинскую помощь смогут получить жители всего Гродненского региона. Доступность и качество - в приоритете. Все это - в русле президентского поручения: сделать медицину народной.

На торжественной церемонии Александр Лукашенко подчеркнул: без мощного образования и здравоохранения нация не может развиваться. Сегодня в стране делают все для здоровья и комфорта людей. Прозвучал и важный глобальный месседж на злобу дня: Беларусь не хочет никакой войны!

Рабочая поездка Президента в Гродно

Приезд Александра Лукашенко в Гродно по случаю открытия больницы. Большое и важное дело сделано для региона - построена новая больница для города. А по сути - современный центр для всей области. Высокие медицинские стандарты должны быть в каждом уголке страны. Но сначала в целом о регионе, как справляется губернатор, в АПК в том числе.

"Сейчас летел и вспоминал 90-е годы, - признался Президент. - Это жуть. Потому что был высокий уровень хозяйствования в советские времена, а потом все ждали реформы. Реформы, давай реформы! Дереформировались, растащили все, что было. Работать никто на земле не хотел. Почему я обратил внимание на Дубко? Он такой крепкий, хозяйственный. Ну что, говорю, Саша, война войной вчера была, а сегодня надо спасать Гродненскую область. И сегодня я лечу уже аккуратненько все обработал. Нам ни в коем случае нельзя испортить".

Президент поручал отстроить продвинутый центр без излишеств, это во-первых. А во-вторых, не затягивать со сроками. Уложились в рекордные 2 года. Работы шли нон-стоп, но все получилось.

Беларусь - страна, где на госуровне сохранили здравоохранение

"Здесь появился современный, мирового уровня европейский комплекс. Специалисты говорят, где-то переборщили, может быть, для Гродно не надо это было и так далее и тому подобное. Как говорил наш великий классик Владимир Караник, что болезней будет не мало, а больше. Болезней меньше не будет, это точно. Это я не могу вам пообещать, что меньше. Но может и меньше, кто ценит свое здоровье. Вообще, гродненцы - любо-дорого посмотреть, молодцы вы, показываете пример всей стране, как надо жить и работать. Вот вы должны, и я в том числе, научить мы должны наших белорусов, в том числе и здесь, на Западе, и на Востоке, и в центре, как надо беречь здоровье".

"Все-таки мы единственная страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Подвергаемся критике жестокой. Я помню 2020 год, дайте нам страховую медицину. Сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина, это 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили бы медицину", - отметил Президент.

Без мощного образования и здравоохранения нация не может развиваться

Большая медицинская модернизация началась в Гродно еще в бытность экс-министра здравоохранения Караника на посту губернатора.

И два года назад, закладывая капсулу на месте строительства клинической больницы, Александр Лукашенко сказал просто, что нужно сделать медицину народной.

Когда высококлассная помощь по всем вопросам здоровья одинаково доступна каждому в области. Без мощного образования и здравоохранения не может развиваться нация.

Лукашенко в Гродно: Не верьте никому, что мы хотим какой-то войны

Президент обратил внимание на сложную, напряженную обстановку в мире и вокруг Беларуси, которая, несмотря на происходящее, остается мирной и спокойной страной. "Я смотрю и думаю об одном: как это все сохранить. Как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и все это не перекрошила, не переломала", - сказал Александр Лукашенко.

"Тем более читаю отчеты наших разведчиков. Докладывают: поехали наши беглые… Цитата дословно - заявила украинцам: "У нас есть что вам предложить - это наши белорусы". То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть, как военные говорят? Нет. Мы этого не хотим", - заявил Президент.

"Я задал вопрос начальникам, моим подчиненным: "Может кто-то в Польшу хочет поехать? Зарплаты и прочее". Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей Комиссии, - сказал Александр Лукашенко. - Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы же туда за зарплатой поехали и прочее. Чужие. Съездили, потеряли время, потеряли деньги, некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Поэтому берегите свою землю. Никому мы там не нужны. Там, если есть какое-то узкое, интересное место, там свои займут".

"Нам надо сохранить нашу страну, - подчеркнул белорусский лидер. - Сохранить то, что нами с вами создано за последние несколько десятилетий. Взрослые люди меня понимают. Мы хотим, чтобы наши дети, внуки на своей земле жили. Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим, во многом их искореняем и мы хотим решить все проблемы, которые у нас есть".

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"Я хочу, чтобы поляки, литовцы, другие украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними, хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны, - сказал глава государства. - Мы никакой войны не начинали. Мы не были никакими соагрессорами. Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого".

"Мы союзники России. И помните, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, она нам не чужая, нам трудно было бы это делать. Сегодня вот буквально через 100 км, а может быть и меньше, природный газ в 6 раз, минимум 5 дороже, чем у нас. Нефть тем более дороже", - сказал Президент.

"Почему у них проблемы с здравоохранением и так далее. Потому что деньги на оборону тратят. Против кого они собираются воевать? Против нас. Ну, если они хотят быть агрессорами, если они хотят осуществить агрессию против нас, может быть. Но если они хотят от нас защищаться, не надо. Потратьте эти деньги на крестьян, рабочих, на здравоохранение, образование, - предложил белорусский лидер. - Рядом, здесь, в Беларуси, это ваши люди. Ваши друзья!"

Строительство новой областной клиники стало одним из крупнейших медицинских проектов в регионе. Сильная медицинская база - хорошее дело. Но Президент в очередной раз напомнит и о личной ответственности каждого за свое здоровье.

"Если кто-то придет и попросит помощи, окажите, - призвал глава белорусского государства. - Даже если из Польши кто-то к вам придет, естественно, за какие-то деньги, поддержите их. К вам, богатые, сюда поляки не поедут, литовцы. Приедут простые люди. Ну, а как им не помочь? Вы вот видите, принял решение по безвизу. Ездят к нам люди. И это уже больше миллиона приехало. Украинцы приехали и живут здесь. Для них благо получить наше гражданство".

"Очень хочу, чтобы эта быстро построенная больница стала образцом для нашей страны, чтобы все наши врачи учились. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем стараться делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси. И чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше", - пообещал глава государства.

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Торжественный момент. Глава государства вручает символический ключ главному врачу важного и нужного объекта для гродненцев.

Обновление медицинской базы было насущным вопросом для Гродно. Старый коечный фонд нужно было менять, оптимизировать. Сейчас это уже больница будущего - с палатами-боксами, условиями как в отеле, но что еще важнее - современная начинка и подходы.

Учли уроки ковида. Серьезно подошли к функционалу площади. Александр Лукашенко высоко оценил усилия, но сказал о том, что важно подходить к сети медучреждений в стране с умом.

"Врачи должны быть загружены как следует, без излишек, но должны быть загружены и получать зарплату. В будущем мы меньше больниц этих будем строить. У нас их хватает. Так же, как школы. Надо больше зарплату платить людям", - сказал Президент.

Современная медицинская база

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Лечебно-диагностический корпус рассчитан на полтысячи мест. Здесь развернуты отделения кардиологии, пульмонологии, ревматологии, неврологии, а также профильные службы для лечения заболеваний гастроэнтерологической и эндокринной систем. В новом блоке обустроены высокотехнологичная реанимация, современный операционный комплекс и залы для эндоваскулярной хирургии. Корпус оснащен передовым оборудованием для точной диагностики: аппаратами УЗИ, КТ и МРТ, возможностями для денситометрии и модулями телемедицины.

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

"Особенностью является и то, что мы создали консультативно-диагностическое отделение, где люди смогут получить не стационарную помощь, а консультацию специалистов высокого профиля. На базе этой больницы будут также располагаться и клинические кафедры, что будет способствовать тому, что мы сможем при поступлении пациентов обеспечить обследование, осмотр и проведение консультаций ряда смежных специалистов".

Сергей Колешко, главврач Гродненской областной клинической больницы:

"При проектировании данного учреждения был учтен опыт ковида. И проектные решения позволяют разграничить учреждение на 3 блока, которые могут функционировать по отдельности со своим диагностическим оборудованием, вентиляцией, организацией обследований, питания для пациентов. Больница полностью готова к приему пациентов, и ориентируемся, что с 8 июня здесь уже появятся первые пациенты".

Важный и ожидаемый объект для региона

Помимо лечебных корпусов, на территории сделали комфортную рекреационную зону - дорожки для прогулок и места для отдыха пациентов. В такой комфортной атмосфере восстановление пойдет быстрее. Люди этот объект очень ждали.

"Как хорошо, что появился такой новый современный объект, который украсит наш город Гродно, будет оказываться высококвалифицированная помощь жителям области и города. Я как гражданин Беларуси благодарна Президенту и руководству за строительство такого нужного значимого объекта", - сказала женщина.