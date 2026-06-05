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До 500 миллионов к 2030 году: Беларусь и Кыргызстан договорились о мощном прорыве в торговле
Об этом говорили в Бишкеке, где с официальным визитом находится наша правительственная делегация. Программа охватила практически все сферы двустороннего взаимодействия.
А развитие отношений сегодня обсудил премьер-министр Беларуси на встрече с президентом Кыргызстана.
"Автомаш-радиатор" в Бишкеке - крупнейший производитель радиаторов и систем охлаждения в СНГ. Их оборудованием оснащают технику машиностроительных гигантов, в том числе и белорусских. А еще компания продвигает тракторы, комбайны и коммунальные машины белорусского производства на рынок Кыргызстана. Конкуренция серьезная, но и у нашей техники есть свои преимущества.
Анатолий Черных, председатель совета директоров ОСОО "Автомаш-радиатор":
"В среднем мы продаем порядка 200 тракторов МТЗ и около 15 комбайнов, а также различную прицепную технику. Кроме того, поставляем коммунальные машины МАЗ. В этом сегменте китайские производители с нами уже практически не конкурируют".
Беларусь будет расширять линейку поставляемой техники в Кыргызстан. Перспективы - за развитием промышленной кооперации. Переговоры на правительственном уровне это подтвердили.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит открыть новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что этот проект внесет весомый вклад в модернизацию энергетической инфраструктуры Кыргызстана".
Бишкек в эти дни стал центром притяжения деловых кругов двух стран. Итогом бизнес-форума стал внушительный портфель документов. 22 контракта на 5 млн долларов привезли белорусы домой.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
"Речь идет о поставках белорусской продукции в сфере машиностроения, фармацевтики и пищевой промышленности. Те договоренности, которые сейчас достигаются между нашими компаниями, принесут весомые результаты в будущем".
Сегодня анонсировали и первый Форум регионов Беларуси и Кыргызстана. Минск примет масштабное мероприятие уже осенью, и сейчас идет активная подготовка. Такая площадка поможет установить прямые контакты между субъектами хозяйствования, ведь точек соприкосновения у наших стран, как оказалось, немало.
Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:
"Витебская область активно развивает торгово-экономические отношения с Республикой Кыргызстан. Мы поставляем кабельную продукцию для строительной энергетической отрасли, ветеринарные медицинские препараты, пищевую продукцию. В планах региона - расширение линейки экспорта и проработка совместных проектов с Иссык-Кульской областью".
Кыргызстан занимает важное место среди партнеров нашей страны в Центрально-Азиатском регионе, который динамично развивается. Экономика Кыргызстана в прошлом году показала двузначные темпы роста, и Беларусь активно укрепляет свои позиции на этом перспективном рынке.
Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:
"Если сравнивать 2024 год с 2023 годом, то темп роста нашего экспорта составил порядка 115 %. За период 2025 и к 2024 году эта цифра составила уже более 175 %. Если мы говорим о первом квартале текущего года по сравнению с прошлым годом, то мы приросли по этому показателю еще почти на 14 %".
Для того чтобы бизнесу было проще работать без лишних формальностей и барьеров, будет создан деловой совет - 5 июня об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам подписания пакета официальных документов. Эта площадка станет важным инструментом для координации совместных проектов, развития сотрудничества и налаживания новых бизнес-контактов.