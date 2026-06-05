До 500 миллионов к 2030 году: Беларусь и Кыргызстан договорились о мощном прорыве в торговле

Об этом говорили в Бишкеке, где с официальным визитом находится наша правительственная делегация. Программа охватила практически все сферы двустороннего взаимодействия.

А развитие отношений сегодня обсудил премьер-министр Беларуси на встрече с президентом Кыргызстана.

"Автомаш-радиатор" в Бишкеке - крупнейший производитель радиаторов и систем охлаждения в СНГ. Их оборудованием оснащают технику машиностроительных гигантов, в том числе и белорусских. А еще компания продвигает тракторы, комбайны и коммунальные машины белорусского производства на рынок Кыргызстана. Конкуренция серьезная, но и у нашей техники есть свои преимущества.

Анатолий Черных, председатель совета директоров ОСОО "Автомаш-радиатор":

"В среднем мы продаем порядка 200 тракторов МТЗ и около 15 комбайнов, а также различную прицепную технику. Кроме того, поставляем коммунальные машины МАЗ. В этом сегменте китайские производители с нами уже практически не конкурируют".

Беларусь будет расширять линейку поставляемой техники в Кыргызстан. Перспективы - за развитием промышленной кооперации. Переговоры на правительственном уровне это подтвердили.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eac7c05a-b21e-4d37-be23-885574d5c667/conversions/ca708313-5007-49af-aa1b-0bfb1ce24858-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eac7c05a-b21e-4d37-be23-885574d5c667/conversions/ca708313-5007-49af-aa1b-0bfb1ce24858-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eac7c05a-b21e-4d37-be23-885574d5c667/conversions/ca708313-5007-49af-aa1b-0bfb1ce24858-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eac7c05a-b21e-4d37-be23-885574d5c667/conversions/ca708313-5007-49af-aa1b-0bfb1ce24858-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит открыть новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что этот проект внесет весомый вклад в модернизацию энергетической инфраструктуры Кыргызстана".

Бишкек в эти дни стал центром притяжения деловых кругов двух стран. Итогом бизнес-форума стал внушительный портфель документов. 22 контракта на 5 млн долларов привезли белорусы домой.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Речь идет о поставках белорусской продукции в сфере машиностроения, фармацевтики и пищевой промышленности. Те договоренности, которые сейчас достигаются между нашими компаниями, принесут весомые результаты в будущем".

Сегодня анонсировали и первый Форум регионов Беларуси и Кыргызстана. Минск примет масштабное мероприятие уже осенью, и сейчас идет активная подготовка. Такая площадка поможет установить прямые контакты между субъектами хозяйствования, ведь точек соприкосновения у наших стран, как оказалось, немало.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Витебская область активно развивает торгово-экономические отношения с Республикой Кыргызстан. Мы поставляем кабельную продукцию для строительной энергетической отрасли, ветеринарные медицинские препараты, пищевую продукцию. В планах региона - расширение линейки экспорта и проработка совместных проектов с Иссык-Кульской областью".

Кыргызстан занимает важное место среди партнеров нашей страны в Центрально-Азиатском регионе, который динамично развивается. Экономика Кыргызстана в прошлом году показала двузначные темпы роста, и Беларусь активно укрепляет свои позиции на этом перспективном рынке.

Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

"Если сравнивать 2024 год с 2023 годом, то темп роста нашего экспорта составил порядка 115 %. За период 2025 и к 2024 году эта цифра составила уже более 175 %. Если мы говорим о первом квартале текущего года по сравнению с прошлым годом, то мы приросли по этому показателю еще почти на 14 %".