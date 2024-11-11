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Будущих профессиональных волейболистов будут воспитывать в обновленной школе в поселке Привольный
Автор:Илья Цветков
Инвестиции в знания и комфортное обучение детей. Минская область уделяет особое внимание модернизации и возведению новых объектов современного формата. Среди них и средняя школа в поселке Привольный Минского района. Сегодня ее открыли после капремонта.
Важный социальный объект для Минской области и Минского района, а еще особенный подарок для школьников в новом году и третьей учебной четверти. В Привольном после масштабной реконструкции открылась школа на 620 учащихся. Ярко, громко и в особой атмосфере прозвенел первый звонок для обновленной школы в начале января. И уже сегодня дневная смена в учреждении образования укомплектована.
Классы распределили на 300 учеников. Современное здание с просторными классами, в лекционных аудиториях мультиборды, а спортзал рассчитан на подготовку будущих профессиональных спортсменов, особенно в дисциплине "волейбол".
Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома: "Заменены инженерные сети на новые. Представляете, все убрали. Инженерные коммуникации полностью заменили. Абсолютно обновлены классы, спортивная база, спортивный зал. Это яркая краска, яркие стены. Баскетбольное и волейбольное оснащение. Ребята этого ждали, потому что вообще эта школа – лидер призов, наград по волейболу".
На контроле и питание детей. Кухня с новым оборудованием и инвентарем, свежая мебель для посетителей столовой, а еще разнообразное и полезное меню.
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома: "Конечно, мы не стоим на месте и в планах строительства на 2025 год у нас есть завершение строительства объектов. Во-первых, это завершение строительства школы в городе Фаниполе, двух дошкольных учреждений в Смиловичах Червенского района и в городе Логойске детского сада. Также начато строительство новых объектов. В городе Жодино строительство школы в Минском районе".
Акцент на эффективное и качественное образование, а еще создание материально-технической базы и на современное оборудование. В таком формате будут открываться учреждения образования в Минской области в 2025 году.
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