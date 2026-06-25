Цена неблагодарности: Варшава переходит к жесткой политике в отношении Украины

В польском Гданьске 25 июня открывается масштабная международная конференция по восстановлению Украины. На кону - миллиарды евро и подписание рекордного количества коммерческих соглашений.

Казалось бы, идеальный фасад для демонстрации "особых отношений", если бы не одно "но": главные виновники торжества умудрились превратить экономический форум в грандиозный политический скандал прямо на пороге.

А ведь как все начиналось: апрель 2023 года, крепкие мужские рукопожатия, слезы солидарности и высшая награда Польши - Орден Белого орла - на груди Зеленского. Тогда у Киева к польским символам претензий не было, но стоило Навроцкому объявить о решении лишить Зеленского этой награды, как в Киеве вспыхнула настоящая дипломатическая истерика.

Ответ превзошел все ожидания курьерских служб. Зеленский не придумал ничего лучше, как отправить высший орден Польши обратно в Варшаву посылкой по почте. Мол, это не меня ее лишили, а я сам от нее отказался. А причина польской жесткости проста: Киев недавно присвоил одной из воинских частей имя Героев УПА - боевиков, которые убили около 80 тыс. мирных поляков.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

"Решение украинских властей восславить УПА не только возмутительно, но и непостижимо: оно вызывает самое глубокое разочарование. Это не просто удар по исторической памяти, это удар по доверию, строившемуся годами вплоть до самого последнего времени. Это удар по фундаментальным принципам примирения, по вере в то, что правда может быть основой взаимоотношений между нашими народами!"

Кароль Навроцкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3369b61f-70e2-4864-92c0-9e2684aa1e53/conversions/669ebca1-b8d8-4b65-b931-9774f4202f10-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3369b61f-70e2-4864-92c0-9e2684aa1e53/conversions/669ebca1-b8d8-4b65-b931-9774f4202f10-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3369b61f-70e2-4864-92c0-9e2684aa1e53/conversions/669ebca1-b8d8-4b65-b931-9774f4202f10-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3369b61f-70e2-4864-92c0-9e2684aa1e53/conversions/669ebca1-b8d8-4b65-b931-9774f4202f10-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как только Белый орел упорхнул на склад почтовой логистики, украинский истеблишмент мгновенно включил режим коллективной обиды. Начался настоящий парад "отказников": глава МИД "незалежной" демонстративно снял свой Командорский крест. От награды "За заслуги перед Польшей" вслед за ним отказались Буданов и посол Украины в Варшаве. Конфликт дошел и до холодильника. Сеть стала наполняться видеороликами, в которых украинцы выбрасывают в мусорное ведро продукты, произведенные в Польше.

Драматично? Безусловно. Растрогало ли это поляков? Ничуть. В Сейме Польши депутаты уже открыто заявляют: время заигрываний и слепого потакания прошло, пора переходить к жесткой прагматичной политике. Экс-премьер Миллер выступил с резким предупреждением для бизнеса, назвав любые инвестиции в украинскую экономику огромным риском.

"Конфликты с Польшей навредят Украине, Польше - нет. Это Зеленский испортил отношения. Зеленский не собирается их восстанавливать. Украина продолжает следовать так называемым бандеровским курсом, и все это плохо закончится для Украины. Она проиграет войну России, а затем произойдет полная смена политического руководства Украины", - заявил экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Лешек Миллер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869b2e51-958b-407c-8017-e3e41884c518/conversions/0a483b20-6434-4fe6-86f2-f204c7291ee8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869b2e51-958b-407c-8017-e3e41884c518/conversions/0a483b20-6434-4fe6-86f2-f204c7291ee8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869b2e51-958b-407c-8017-e3e41884c518/conversions/0a483b20-6434-4fe6-86f2-f204c7291ee8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869b2e51-958b-407c-8017-e3e41884c518/conversions/0a483b20-6434-4fe6-86f2-f204c7291ee8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Историческая память в Польше устроена жестко: там никто не забыл Волынскую резню, и открытое прославление нацистских коллаборантов в Украине сегодня - это прямая пощечина польскому обществу.

Степень неприязни взлетела до шокирующих показателей. По данным опроса, уровень негативного отношения к украинцам в Польше вырос до 43 %. Для сравнения: в 2023 году заявляли о негативном отношении к украинцам лишь 17 % поляков. Всего за 3 года добрососедство сменилось охлаждением в отношениях.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Орден там какой-то выдали, по плечу похлопали, поставили какое-то устаревшее военное оборудование, каких-то военных советников, наемников, которые всегда являются тоже взрывоопасным элементом и так далее. А так как сейчас из Украины выжать больше нечего, и понятно, что шансов на успех Украины в нынешнем ее состоянии нет. Выжать из нее больше нечего, использовать ее дальше тоже незачем. Максимально удобных гастарбайтеров из Украины они заполучили. Максимальные экономические преференции они получили. Все, что могли, с этой территории вывезли. А дальше можно показывать свое истинное отношение, которое поляки никогда особо сильно в отношении украинцев и не скрывали".

Тимур Шафир, news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c433c30-2682-4782-949d-f248373adfbe/conversions/6d922258-b8cd-4ef9-afb0-fea03a268464-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c433c30-2682-4782-949d-f248373adfbe/conversions/6d922258-b8cd-4ef9-afb0-fea03a268464-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c433c30-2682-4782-949d-f248373adfbe/conversions/6d922258-b8cd-4ef9-afb0-fea03a268464-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c433c30-2682-4782-949d-f248373adfbe/conversions/6d922258-b8cd-4ef9-afb0-fea03a268464-xl-___webp_1920.webp 1920w