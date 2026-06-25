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В МИД Беларуси сообщили о передаче Украине ноты об упрощенном посещении Ольманских болот
Пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков сообщил, что белорусская сторона направила временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому ноту с предложением организовать упрощенный порядок пересечения границы для украинцев, желающих собирать дикоросы на территории Беларуси, пишет sputnik.by.
Он отметил, что Беларусь предпринимает меры, которые направлены на организацию сезонного упрощенного пропуска в Беларусь для поживающих на границе украинских граждан в целях сборных дикоросов на территории республики.
По словам Варанкова, Госпогранкомитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение границы через три участка пропуска - "Мутвица", "Хиничев" и "Селище".
"Речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области, смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне", - подчеркнул Варанков.
Ноту с соответствующими предложениями белорусские дипломаты передали украинскому представителю.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что инициатива Беларуси - не политический жест, а рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, которые живут в приграничье.
По словам пресс-секретаря МИД, для жителей приграничья лес является серьезным подспорьем в домашнем хозяйстве.
"Мы понимаем это и предлагаем отлаженный механизм, позволяющий сохранить привычный уклад жизни без возведения искусственных барьеров. Ожидаем ответа от украинской стороны", - добавил Варанков.
В МИД убеждены, что даже в текущих непростых условиях подобные шаги - нормальная практика добрососедских отношений.