10-метровы водопад, лес и реку в реальном времени можно увидеть в центре Минска

Живое интерактивное арт-пространство в сердце Минска. Атмосферная локация разместилась на улице Машерова, 15. В экспозиции проекта - магический лес с рекой, живой 10-метровый водопад, вековые деревья и колодец с предсказаниями.

Инсталляция - это один день живописной природы в режиме реального времени, где происходит восход и заход солнца. И это все за 90 минут на одной локации. Живая музыка подчеркивает эмоциональную сторону пространства.