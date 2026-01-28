3.74 BYN
28 января премьер-министр Александр Турчин посетил Минский автозавод
Повышение эффективности работы, активизация на внешних рынках и курс на электротранспорт - глава правительства 28 января посетил Минский автозавод.
Работа белорусских промышленных гигантов всегда в фокусе внимания. Это те предприятия, которые вносят немалый вклад и в экономику страны, и в экспортную корзину.
От вопросов глобального характера до вопросов текущих обсудил Александр Турчин на автобусном производстве Минского автозавода. Идею о реализации инновационных проектов МАЗ озвучил еще в 2023 году. Ее поддержал Президент, и с опережением сроков новые мощности были введены в работу: уже в апреле 2025 года здесь стартовал промышленный выпуск автобусов.
Государство всегда поддерживает производителей и, конечно, вправе рассчитывать на отдачу, особенно если речь идет о таких крупных предприятиях. Если говорить о некоторых результатах, то можно отметить, что пуск дополнительных производственных мощностей дал возможность МАЗу участвовать в крупных конкурсах на поставку пассажирского транспорта.
Вот несколько примеров из России: в 2025 году в Санкт-Петербург поставлено 120 дизельных гармошек и еще 100 единиц электробусов. Также партии техники отправлены в Красноярск, Ярославль и Владивосток. Несколько новых проектов анонсировало руководство предприятия.
Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":
"Мы планируем на новой платформе перейти на новый сочлененный автобус и такой же проект реализовать в электрическом исполнении. Продолжим расширять линейку газового транспорта. Мы всегда конкурируем с российскими компаниями на российском рынке с точки зрения представления этой тематики. Это актуальная на сегодняшний день газовая тема, поэтому мы расширяем линейку, добавляем новые виды техники. С оптимизмом смотрим, потому что производственные мощности и технологические циклы, которые сегодня реализуются, позволяют решать такие задачи".
До 2027 года на этом заводе будут продолжать параллельную сборку автобусов второго и третьего поколения. А уже с 2027-го предприятие полностью перейдет на производство автобусов МАЗ-303. Что же касается тех задач, что озвучил премьер-министр, в первую очередь - не сбавлять темпов. Что особенно сегодня важно в мировой технологической гонке - это быть конкурентоспособным, предлагая качественную и современную продукцию.