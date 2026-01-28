28 января премьер-министр Александр Турчин посетил Минский автозавод

Повышение эффективности работы, активизация на внешних рынках и курс на электротранспорт - глава правительства 28 января посетил Минский автозавод.

Работа белорусских промышленных гигантов всегда в фокусе внимания. Это те предприятия, которые вносят немалый вклад и в экономику страны, и в экспортную корзину.

От вопросов глобального характера до вопросов текущих обсудил Александр Турчин на автобусном производстве Минского автозавода. Идею о реализации инновационных проектов МАЗ озвучил еще в 2023 году. Ее поддержал Президент, и с опережением сроков новые мощности были введены в работу: уже в апреле 2025 года здесь стартовал промышленный выпуск автобусов.

Государство всегда поддерживает производителей и, конечно, вправе рассчитывать на отдачу, особенно если речь идет о таких крупных предприятиях. Если говорить о некоторых результатах, то можно отметить, что пуск дополнительных производственных мощностей дал возможность МАЗу участвовать в крупных конкурсах на поставку пассажирского транспорта.

Вот несколько примеров из России: в 2025 году в Санкт-Петербург поставлено 120 дизельных гармошек и еще 100 единиц электробусов. Также партии техники отправлены в Красноярск, Ярославль и Владивосток. Несколько новых проектов анонсировало руководство предприятия.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Мы планируем на новой платформе перейти на новый сочлененный автобус и такой же проект реализовать в электрическом исполнении. Продолжим расширять линейку газового транспорта. Мы всегда конкурируем с российскими компаниями на российском рынке с точки зрения представления этой тематики. Это актуальная на сегодняшний день газовая тема, поэтому мы расширяем линейку, добавляем новые виды техники. С оптимизмом смотрим, потому что производственные мощности и технологические циклы, которые сегодня реализуются, позволяют решать такие задачи".

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54b25b1b-2946-41fd-837e-7a3facb63f18/conversions/7ce258de-a8e4-4414-ba65-85c1b428de54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54b25b1b-2946-41fd-837e-7a3facb63f18/conversions/7ce258de-a8e4-4414-ba65-85c1b428de54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54b25b1b-2946-41fd-837e-7a3facb63f18/conversions/7ce258de-a8e4-4414-ba65-85c1b428de54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54b25b1b-2946-41fd-837e-7a3facb63f18/conversions/7ce258de-a8e4-4414-ba65-85c1b428de54-xl-___webp_1920.webp 1920w