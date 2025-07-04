Аграрии Брестчины приступили к уборке озимого ячменя

К уборке озимого ячменя приступили в Брестской области. Культура стратегическая. Акцент на ее выращивании делал и Президент. Ежегодно ячмень показывает себя неплохо. Урожайность радует. Увеличивают аграрии и посевные площади. Только на Брестчине рост в 2025 году составил более 1,5 тыс. гектаров.

Озимый ячмень в хозяйстве "Нарутовичи" Березовского района выращивают 5 лет подряд. Начинали с 50 гектаров. Теперь культура в структуре посевов занимает уже более 10 % или 460 гектаров.

На комбайнах самые ответственные механизаторы

В ближайшее время в хозяйство прибудет еще один новый мощный комбайн. На уборку ячменя при благоприятной погоде здесь отводят около недели. Работа организована слаженно.

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Для Сергея Якубовича официально это уже 28-я жатва. Но принимал участие в них еще будучи ребенком. Сейчас Сергей среди лучших механизаторов в хозяйстве. За плечами тысячи тонн намолоченного зерна.

Александр Каштелян, директор ОАО "Нарутовичи":

"Организовано обязательно двухразовое горячее питание. У нас питание для механизаторов бесплатное. В "Нарутовичах" трудятся все ответственные, трудолюбивые люди, без которых на самом деле такого результата, который есть, не было бы. Поэтому огромная им благодарность. Результат просто невозможен без нашего человека".

Главная задача - продовольственная безопасность

Выращивают озимый ячмень в хозяйстве для продажи. Также используют культуру на фураж. Ставка, безусловно, только на высокие показатели. В этом году площадь под зерновые здесь увеличили на 150 гектаров.

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"При тех неблагоприятных условиях, которые были - сначала засуха, потом эти заморозки, налив произошел. И виды на урожай не хуже прошлого года. Это очень важно. В первую очередь у нас стоит государственная задача - продовольственная безопасность. Мы ее выполняем всегда на 100 %, даже больше", - отметил Александр Каштелян.