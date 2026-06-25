Ирина Шиманович смогла выйти в основную сетку Уимблдонского турнира

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович (216-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку Уимблдонского турнира, пишет БЕЛТА.

В трехчасовом поединке третьего квалификационного раунда белоруска встречалась с канадской теннисисткой Кэтрин Себов (245) и победила - 4:6, 6:3, 7:6 (10:5). До этого Ирина Шиманович одолела чешскую теннисистку Доминику Шалкову (128) - 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 и бельгийку Грет Миннен (195) - 6:4, 6:2.

Соперницей еще одной белоруски Александры Саснович (124) в решающем матче за попадание в главный турнир будет представительница Канады Бьянка Андрееску (180). В первом раунде Саснович переиграла британскую теннисистку Кэти Данн (575) - 1:6, 6:3, 6:2, а затем также в трехсетовом поединке победила австралийку Сторм Хантер (185) - 5:7, 6:1, 7:5.

Матчи основного этапа третьего в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" стартуют на травяных кортах Уимблдона 29 июня. Финал женского одиночного разряда состоится 11 июля, днем позже пройдет решающий поединок у мужчин. Общий призовой фонд нынешнего Уимблдонского турнира составит рекордные 62,4 млн фунтов стерлингов. Победители в одиночных разрядах у женщин и мужчин заработают по 3,6 млн. Год назад чемпионами стали полька Ига Свентек и итальянец Янник Синнер.