Средняя урожайность озимого ячменя в целом по Беларуси сейчас 47 ц/га.

Динамично идет и заготовка кормов. В четырех областях первую косовицу завершили.

Аграрии страны массово убирают озимый ячмень. Параллельно идет заготовка кормов. Про комплексный подход, дисциплину и строгое соблюдение технологий.

По народной традиции жатву в Речицком районе начали с зажинок. На поле сельхозпредприятия "50 лет Октября" преломили ароматный каравай – символ богатства и гостеприимства, серпами сжали первый сноп из золотистых колосьев. Устроили для хлеборобов праздник прямо в поле.

Зажинки в Речицком районе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f562eeaf-d3a9-476b-a733-31a2ed4a4294/conversions/a092047a-a57a-4229-afc4-0de01f6ec720-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f562eeaf-d3a9-476b-a733-31a2ed4a4294/conversions/a092047a-a57a-4229-afc4-0de01f6ec720-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f562eeaf-d3a9-476b-a733-31a2ed4a4294/conversions/a092047a-a57a-4229-afc4-0de01f6ec720-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f562eeaf-d3a9-476b-a733-31a2ed4a4294/conversions/a092047a-a57a-4229-afc4-0de01f6ec720-xl-___webp_1920.webp 1920w

Традиции земледелия и дисциплина, опыт и современные подходы агронауки – все то, что позволяет передовому СПК удерживать лидирующие позиции в региональных рейтингах. Отсюда стабильно и первые тысячники. Геннадий Кот - механизатор опытный, среди награждаемых на республиканских "Дожинках". Это его 25-й горячий марафон.

Хозяйство одно из первых на Гомельщине включилось в масштабную жатву. Озимый ячмень дает около 40 центнеров. Через несколько дней начнут молотить рапс. Всего в Речицком районе следует убрать зерно с 29 тыс. гектаров.

В передовом СПК ставка на качество и сроки. Колосовые культуры уродились, будет весомая отдача от полей. Главное не только вовремя и без потерь собрать урожай, еще важно сохранить все до зернышка. Ячмень – первая культура, которая позволяет опробовать технику в поле и запустить зерносушильные комплексы, плющилки и дробилки.

Жатва news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6b513d3-acab-4bcb-aeea-7c64a48f7c54/conversions/a9f8d3ae-9abe-4443-85c0-e8ce5929d6db-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6b513d3-acab-4bcb-aeea-7c64a48f7c54/conversions/a9f8d3ae-9abe-4443-85c0-e8ce5929d6db-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6b513d3-acab-4bcb-aeea-7c64a48f7c54/conversions/a9f8d3ae-9abe-4443-85c0-e8ce5929d6db-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6b513d3-acab-4bcb-aeea-7c64a48f7c54/conversions/a9f8d3ae-9abe-4443-85c0-e8ce5929d6db-xl-___webp_1920.webp 1920w

Параллельно аграрии ведут кормозаготовку силоса, сена и зерносенажа. Для сбалансированного корма животным в сельхозпредприятии "50 лет Октября" возделывают тимофеевку, райграс, клевер и овсянницу. За сезон с поля снимут два урожая, богатого витаминами и белком. Сейчас скашивают яровые вику и овес, потом люцерну. В среднем площадь в 35 гектаров даст по 250 центнеров зеленой массы.