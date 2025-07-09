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Аграрии страны массово убирают озимый ячмень
Средняя урожайность озимого ячменя в целом по Беларуси сейчас 47 ц/га.
Динамично идет и заготовка кормов. В четырех областях первую косовицу завершили.
Аграрии страны массово убирают озимый ячмень. Параллельно идет заготовка кормов. Про комплексный подход, дисциплину и строгое соблюдение технологий.
По народной традиции жатву в Речицком районе начали с зажинок. На поле сельхозпредприятия "50 лет Октября" преломили ароматный каравай – символ богатства и гостеприимства, серпами сжали первый сноп из золотистых колосьев. Устроили для хлеборобов праздник прямо в поле.
Традиции земледелия и дисциплина, опыт и современные подходы агронауки – все то, что позволяет передовому СПК удерживать лидирующие позиции в региональных рейтингах. Отсюда стабильно и первые тысячники. Геннадий Кот - механизатор опытный, среди награждаемых на республиканских "Дожинках". Это его 25-й горячий марафон.
Хозяйство одно из первых на Гомельщине включилось в масштабную жатву. Озимый ячмень дает около 40 центнеров. Через несколько дней начнут молотить рапс. Всего в Речицком районе следует убрать зерно с 29 тыс. гектаров.
В передовом СПК ставка на качество и сроки. Колосовые культуры уродились, будет весомая отдача от полей. Главное не только вовремя и без потерь собрать урожай, еще важно сохранить все до зернышка. Ячмень – первая культура, которая позволяет опробовать технику в поле и запустить зерносушильные комплексы, плющилки и дробилки.
Параллельно аграрии ведут кормозаготовку силоса, сена и зерносенажа. Для сбалансированного корма животным в сельхозпредприятии "50 лет Октября" возделывают тимофеевку, райграс, клевер и овсянницу. За сезон с поля снимут два урожая, богатого витаминами и белком. Сейчас скашивают яровые вику и овес, потом люцерну. В среднем площадь в 35 гектаров даст по 250 центнеров зеленой массы.
Залог высоких показателей в животноводстве - качественные корма в достаточном количестве.