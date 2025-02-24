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Агросезон-2025: как подготовились к посевной в Гомельской области

В Беларуси готовятся к посевной.

К 1 марта вся техника, задействованная на полевых работах весной, должна стоять на линейке готовности. Однако не везде ситуация с машинно-тракторным парком ровная. Без технологической дисциплины и соблюдения агронауки невозможно достичь высоких результатов.

Выездной семинар по АПК с участием Президента

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На эффективность работы АПК не раз обращал внимание глава государства. От поля до переработки. Дисциплина на всех уровнях. Это сфера, в которой нет неважных деталей, от которой зависит уровень экспорта и продовольственная безопасность. Поэтому контроль за соблюдением технологий на местах - задача, которую также поставил Президент перед руководителями всех уровней.

Юрий Горлов, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области:

"Первый агрегат, который мы видели, машина по внесению жидких и твердых удобрений типа ROSA, на нее обратили внимание. По требованию предъявить акт готовности агрегата, который должен быть подписан внутренней комиссией, его не оказалось. Все делаем правильно, но где-то документально не доводим это до конца".

Из 344 самоходных и прицепных единиц, которые будут задействованы в посевной на полях Ветковского района, неисправными остаются 32. А вот машинно-тракторный парк агрофирмы имени Лебедева РУП "Гомельэнерго" к новому агросезону почти готов. Но есть вопросы по оформлению необходимой документации. На линейке готовности 5 энергонасыщенных тракторов, есть необходимый прицепной инвентарь, почвообрабатывающая техника, сеялки, плуги. Механизаторы настроены провести посевную в оптимальные сроки.

Леонид Козлов, механизатор филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго":

"Не первый год с сеялкой работаю. Сеялка хорошая, новая, в прошлом году получали. - То есть вы ее уже обкатали. - Да, осенью и прошлой весной сеяли. Так что уложимся в сроки, посевную должны провести вовремя".

93 % техники готово к посевной в Гомельской области

Всего в Гомельской области 93 % техники готово к новому агросезону. И это выше прошлогоднего уровня.

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