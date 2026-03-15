Агросезон можно считать открытым: готовы ли аграрии южных регионов Беларуси

В Беларуси по традиции первыми начинают агросезон южные регионы. В Гродненской и Брестской областях уже активно вносят азотные и минеральные удобрения. Несмотря на то, что в других регионах на полях еще лежит снег, сельхозпредприятия практически завершили подготовку к посевной.

В этом году несколько скорректируют площади под отдельные культуры. В частности, сделают ставку на кукурузу. Увеличат и посевы картофеля, чтобы собрать миллион тонн клубней. Ориентир от Президента Беларуси Александра Лукашенко - урожай не ниже прошлогоднего.

В отдельных регионах страны тракторы уже выехали в поля. Началось внесение удобрений, значит, агросезон можно считать открытым. А вот массовая посевная уже зависит от погоды. Ждем стабильного тепла, когда подсохнет и прогреется земля.

news.by

Еще не растаял снег, а "Беларус" уже трудится в поле. Минеральные удобрения вместе со снегом быстрее попадут в землю, а значит, травы получат необходимое питание.

В филиале "Пищевик-Агро" амбициозно заявляют: готовность к посевной 100 %. Вся техника отремонтирована и прошла техосмотр. Ждут своего выхода и новые агрегаты, например, трактор модели 3522.

Преимущество модели в том, что можно использовать более крупные широкозахватные орудия. Это позволяет экономить нам время, человеческий ресурс, топливо, запчасти и так далее. Игорь Босяков, главный инженер филиала "Пищевик-Агро" ОАО "Красный пищевик - АгроСервис"

Посмотрим, как обстоят дела в филиале Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Казалось бы, здесь точно не должно быть никаких проблем с ремонтом и запчастями. Оказалось, сапожник без сапог. Из 30 тракторов исправны только 24.

"Два энергонасыщенных трактора до сих пор не отремонтированы, один - с июля прошлого года. Есть вопросы с удобрениями. Минеральных удобрений здесь чуть более 70 % от потребностей. Одна из причин такого положения - частая смена руководителей", - обозначил председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля Вячеслав Комиссаров.

Вячеслав Комиссаров

Из аутсайдера в передовики вывести хозяйство нацелен новый директор. Времени на раскачку нет, посевная ошибок не прощает. Оперативно подбираются кадры, решаются оргвопросы.

Задача на этот агросезон прозвучала на неделе от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Посещая Могилевскую область, он ориентировал сельчан не снижать планку прошлого года.

Александр Лукашенко:

"В прошлом году получили по стране 11,1 млн т (зерновых - прим. ред.). Это очень высокий урожай в последние годы. И я им (ответственным за развитие аграрного сектора должностным лицам - прим. ред.) сказал: ниже нельзя. И к этому году будем прирастать. Задача такая".

Большие планы на урожай в Березинском районе. В этом году здесь планируют расширить посевы кукурузы. Это продуктивная кормовая культура, отличная основа для комбикормов.

"Это прочная кормовая база для животноводства. Качественные корма - это залог хороших производственных показателей по молочному скотоводству, - отметил первый зампредседателя Березинского райисполкома Александр Крук. - Плюс зерно кукурузы - это энергия, дополнительный корм. Поэтому в этом году мы увеличиваем количество гектаров кукурузы".

Александр Крук

6 тыс. га предстоит обработать и засеять в хозяйстве "МАЗ-Агро". Основное направление - животноводство. Первым делом в поле отправятся семена гороха и овса. Смесь обеспечивает животных полноценным протеином, улучшает рацион, а в качестве сидерата - структуру почвы.

В хозяйстве 100-процентное накопление удобрений. Таким показателем могут похвастаться далеко не все сельхозорганизации.

Алексей Касьянчик, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области:

"Готовность техники в этом году значительно лучше, чем в прошлом. Есть вопросы в накоплении минеральных удобрений. Сегодня накоплено порядка половины от необходимого количества".