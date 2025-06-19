Актуальные вопросы сотрудничества обсуждает Беларусь на ПМЭФ-2025

19 июня в рамках ПМЭФ-2025 запланированы одни из наиболее значимых дискуссий. Руководители ведущих промышленных предприятий рассмотрят перспективы развития машиностроения.

Тему защиты персональных данных и не только поднимут представители банковской сферы и эксперты по кибербезопасности.

Активный диалог на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге продолжается. Среди тем, которые обсуждает делегация Беларуси, это тема Союзного государства. В 2024 году была такая тематическая секция. Сегодня важно подвести итоги, что все-таки сделано за прошедший год.

Россия объявила главных 19 своих приоритетных инфраструктурных проектов, в них готовы участвовать белорусские компании - строительство домов, автомагистрали и другие проекты. Особое внимание уделялось именно технологическому суверенитету и независимости.

У Беларуси и России есть уже совместная работа по авиастроению, а также по микроэлектронике. Но важно определить сферы, которые будут топовыми не только на сегодняшний день, но также востребованы и завтра, причем не только внутри союза, но и на международной арене.

Обсуждают делегации также общие сырьевые рынки, что было сделано за год, что получат покупатели и продавцы, ведь нужно найти баланс интересов.

Денис Мороз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65cb199d-3ede-4f04-af06-1c17a9581d8d/conversions/38a82de0-1084-4c3b-95a0-474f3397eb4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65cb199d-3ede-4f04-af06-1c17a9581d8d/conversions/38a82de0-1084-4c3b-95a0-474f3397eb4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65cb199d-3ede-4f04-af06-1c17a9581d8d/conversions/38a82de0-1084-4c3b-95a0-474f3397eb4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65cb199d-3ede-4f04-af06-1c17a9581d8d/conversions/38a82de0-1084-4c3b-95a0-474f3397eb4e-xl-___webp_1920.webp 1920w Денис Мороз

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Формирование общих энергетических рынков оказывает системное влияние на формирование Союзного государства. Целью построения Союзного государства является формирование свободы перемещения товаров и ресурсов. Энергетические ресурсы - это один из важнейших элементов формирования общего экономического пространства. Для того чтобы сформировать его, необходимо создать условия, в которых все потребители энергетических ресурсов (будь то электрическая энергия, природный газ, нефтепродукты) и производители этих ресурсов имели одинаковый доступ друг к другу. Беларусью и Российской Федерацией была проделана масштабная работа по формированию энергетических рынков. В части электроэнергетического рынка в 2024 году был подписан договор на уровне глав государств, который открыл дорогу для формирования этого самого рынка".

Уже с утра на форуме у белорусской делегации были двусторонние встречи с российскими губернаторами. Обсудили главное с Новосибирской областью, а также Республикой Татарстан, ведь скоро пройдет форум регионов в Нижнем Новгороде. Тогда будет подписан пакет новых совместных контрактов, некоторые проекты важно обсудить именно здесь, в Питере.

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Еще один контракт уже в копилке белорусской цементной компании. Его подписали утром 19 июня. Компания готова закрепиться на российском рынке прочнее и планирует открывать холдинг, чтобы поставки были ритмичными.

Александр Довгало, гендиректор управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания":

"Весь спектр продукции, которую мы производим, будем поставлять и здесь перерабатывать. Но планы более широкие у нас. Мы планируем создать хаб в Московской области всех белорусских строительных материалов, чтобы предложить российскому потребителю высококачественную продукцию белорусских предприятий. Здесь будет налажена логистика, объем поставок будет больше. Российская Федерация активно развивается, инвестиционная активность высокая, поэтому белорусский цемент востребован".

Впереди ждет еще много переговоров, например, с главой Газпрома Алексеем Миллером. Делегации будут говорить о поставках газа на ближайшие несколько лет, а также ценообразовании. Как известно, в 2025 году заканчивается трехлетний период, когда была зафиксирована цена на газ при поставках в Беларусь.

Также здесь пройдет тематическая секция касательно развития Евразийского экономического союза.