Олимпийский квест открыл программу фестиваля "Вытокi"

В Светлогорске проходит масштабный спортивно-культурный фестиваль "Вытокi". Город в Гомельской области демонстрирует свои возможности и таланты.

6 июня программу фестиваля открыл олимпийский квест.

Юным участникам в возрасте до 14 лет необходимо пройти испытания на различных спортивных локациях, например, показать свои силы на гребных тренажерах, с помощью виртуальной реальности прокатиться на велотреке, выполнить приемы в карате, дзюдо, борьбе. Помогают юным атлетам выполнять задания опытнейшие наставники: квалифицированные тренеры, известные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПОРТавто":

"Такие мероприятия стали уже традиционными. Поездки по регионам страны также способствуют привлечению новых ребят, новых спортсменов в разные виды спорта".