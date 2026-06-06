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Олимпийский квест открыл программу фестиваля "Вытокi"
В Светлогорске проходит масштабный спортивно-культурный фестиваль "Вытокi". Город в Гомельской области демонстрирует свои возможности и таланты.
6 июня программу фестиваля открыл олимпийский квест.
Юным участникам в возрасте до 14 лет необходимо пройти испытания на различных спортивных локациях, например, показать свои силы на гребных тренажерах, с помощью виртуальной реальности прокатиться на велотреке, выполнить приемы в карате, дзюдо, борьбе. Помогают юным атлетам выполнять задания опытнейшие наставники: квалифицированные тренеры, известные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПОРТавто":
"Такие мероприятия стали уже традиционными. Поездки по регионам страны также способствуют привлечению новых ребят, новых спортсменов в разные виды спорта".
Подробнее о том, как проходит культурно-спортивный фестиваль, см. в видео.