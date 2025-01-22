Беларусь достигла выдающихся экономических успехов несмотря на санкции Запада - IFIMES

Беларусь смогла добиться выдающихся экономических результатов, несмотря введенные против страны санкции. К такому выводу пришли эксперты Международного института исследований Ближнего Востока и Балкан (IFIMES, Словения), сообщает БЕЛТА.

В преддверии президентских выборов в Беларуси IFIMES опубликовал аналитический доклад, обрисовав экономические и геополитические реалии, с которыми пришлось столкнуться нашей стране в последние годы.

Если говорить об экономике, то, как отмечают IFIMES, Беларусь смогла прекрасно адаптироваться и продемонстрировать устойчивый рост. В качестве примера такой адаптации можно привести ситуацию, когда из-за санкций Беларусь была отрезана от Клайпедского порта в Литве, который с точки зрения логистики имел огромное значение для белорусской экономики. Тем не менее в Минске быстро нашли выход. Беларусь проложила логистические пути через российские порты. И даже более - начала строительство собственных портов в России.

"Несмотря на все санкции и попытки помешать ее развитию, Беларусь достигла замечательных экономических результатов. По данным Венского института международных экономических исследований (ВИМЭИ), экономика Беларуси добилась хороших результатов по сравнению с некоторыми странами Восточной Европы", - говорится в анализе IFIMES.

Так, в 2022 году уровень ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Беларуси был значительно выше, чем, например, в Украине или Молдове. В Беларуси он составлял 14 520 евро, в Украине - 9 030 евро, в Молдове - 9 860 евро.

В целом с 1996 по 2010 год в Беларуси 15 лет подряд наблюдался экономический рост. Сокращения ВВП не произошло даже в 2009 году, когда мир охватила глобальная рецессия.