Беларусь достигла выдающихся экономических успехов несмотря на санкции Запада - IFIMES

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Беларусь смогла добиться выдающихся экономических результатов, несмотря введенные против страны санкции. К такому выводу пришли эксперты Международного института исследований Ближнего Востока и Балкан (IFIMES, Словения), сообщает БЕЛТА.
В преддверии президентских выборов в Беларуси IFIMES опубликовал аналитический доклад, обрисовав экономические и геополитические реалии, с которыми пришлось столкнуться нашей стране в последние годы.
Если говорить об экономике, то, как отмечают IFIMES, Беларусь смогла прекрасно адаптироваться и продемонстрировать устойчивый рост. В качестве примера такой адаптации можно привести ситуацию, когда из-за санкций Беларусь была отрезана от Клайпедского порта в Литве, который с точки зрения логистики имел огромное значение для белорусской экономики. Тем не менее в Минске быстро нашли выход. Беларусь проложила логистические пути через российские порты. И даже более - начала строительство собственных портов в России.
"Несмотря на все санкции и попытки помешать ее развитию, Беларусь достигла замечательных экономических результатов. По данным Венского института международных экономических исследований (ВИМЭИ), экономика Беларуси добилась хороших результатов по сравнению с некоторыми странами Восточной Европы", - говорится в анализе IFIMES.
Так, в 2022 году уровень ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Беларуси был значительно выше, чем, например, в Украине или Молдове. В Беларуси он составлял 14 520 евро, в Украине - 9 030 евро, в Молдове - 9 860 евро.
В целом с 1996 по 2010 год в Беларуси 15 лет подряд наблюдался экономический рост. Сокращения ВВП не произошло даже в 2009 году, когда мир охватила глобальная рецессия.
После введения масштабных санкций Запада белорусский ВВП продолжил расти. IFIMES приводит статистику за 2023 год. "По всем данным, в 2023 году экономика Беларуси превзошла ожидания, показав результаты намного лучше, чем предсказывали большинство аналитиков. ВВП вырос на 2% в первой половине года по сравнению с 2022 годом… Показатели в 2023 году подчеркивают прекрасный уровень устойчивости и адаптации к новой враждебной экономической среде и многочисленным санкциям", - отмечается в докладе.