3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
Беларусь и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в образовании
17 марта в Тбилиси подписаны контракты на поставку белорусских товаров на рынок Грузии, а также новые соглашения о развитии сотрудничества в науке и образовании. Там прошло заседание совместной межправкомиссии. Страны называют это стартом нового этапа взаимоотношений.
Работа на результат
В протоколе, который подписан по итогам совместной межправкомиссии, подтверждена готовность Беларуси и Грузии развивать диалог, поддерживать отношения, создавать новые совместные проекты.
Грузия готова привлекать инвестиции в инфраструктуру, а также в транспортную отрасль. К слову, страна имеет выход к Черному морю. И белорусским предприятиям интересны новые пути доставки товаров на рынки третьих стран.
Также развивается сфера туризма. Например, в 2025 году Грузию посетили более 150 тыс. белорусских туристов.
По итогам межправкомиссии подписано соглашение между БГУИР и Грузинским техническим университетом. Вузы будут совместно готовить новые кадры, а также заниматься разработкой новых направлений образовательных программ.
Вадим Богуш, ректор БГУИР:
"Это, как правило, международные группы ученых, которые занимаются разработкой той или иной проблемы. Мы планируем, что на первом этапе проработаем возможную тематику исследований для того, чтобы использовать опыт, который есть у наших грузинских коллег, и, понятное дело, опираться на те компетенции, которые есть в БГУИР. Кроме того, мы обсуждаем вопросы и будем предоставлять возможности для грузинских молодых преподавателей, например, пройти обучение в аспирантуре в Республике Беларусь. И это тоже составляющая научного взаимодействия. В перспективе будем обсуждать возможности создания совместных программ, где студенты Грузинского технического университета смогут, в том числе, обучаться и в белорусских вузах".