Беларусь и Китай создадут новые логистические продукты для грузоперевозок

Беларусь и Китай разработают новые транспортно-логистические продукты, обоюдно востребованные у грузоотправителей. Об этом было заявлено на переговорах руководства БелЖД и китайских логистов.

Стороны обсудили вопросы организации и наращивания перевозок грузов контейнерными поездами из Беларуси в Китай, а также поставок товаров из Китая в Беларусь с использованием логистических возможностей группы "Чайна Мерчантс" и их логистического провайдера.