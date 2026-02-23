3.73 BYN
Беларусь и Китай создадут новые логистические продукты для грузоперевозок
Автор:Редакция news.by
Беларусь и Китай разработают новые транспортно-логистические продукты, обоюдно востребованные у грузоотправителей. Об этом было заявлено на переговорах руководства БелЖД и китайских логистов.
Стороны обсудили вопросы организации и наращивания перевозок грузов контейнерными поездами из Беларуси в Китай, а также поставок товаров из Китая в Беларусь с использованием логистических возможностей группы "Чайна Мерчантс" и их логистического провайдера.
Кроме того, есть договоренности о формировании сквозной логистики для контейнерных поездов на маршруте Китай – Европа - Китай. Важным пунктом повестки сотрудничество в строительстве контейнерного ЖД-терминала "Евразийский железнодорожный гейтвэй" на территории "Великого камня".