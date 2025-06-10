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Беларусь и Россия обсудили развитие сотрудничества в сфере АПК
В Минске обсудили развитие сферы АПК и межрегиональное сотрудничество Беларуси и России.
На заседании комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам часы сверили парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран. Стороны выработали механизмы реализации приоритетных направлений обеспечения продовольственной безопасности в контексте формирования общей аграрной политики.
Также было заявлено, что импортозамещение в Союзном государстве коснется всех сфер: от техники и технологий до селекции.
Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Товарооборот в сельском хозяйстве между Россией и Беларусью увеличился на 15 % и уже превысил 8 млрд. И в целом товарооборот между нашими странами тоже увеличился. Это говорит о том, что мы на правильном пути. И та политика, которую наш Президент заложил еще 30 лет тому назад, оправдана, это политика в области аграрного сектора и не только".
Стороны определили и перспективы по развитию системы дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Союзного государства, подготовку кадров по востребованным на рынке новым направлениям.