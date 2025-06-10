Беларусь и Россия обсудили развитие сотрудничества в сфере АПК

"Товарооборот в сельском хозяйстве между Россией и Беларусью увеличился на 15 % и уже превысил 8 млрд. И в целом товарооборот между нашими странами тоже увеличился. Это говорит о том, что мы на правильном пути. И та политика, которую наш Президент заложил еще 30 лет тому назад, оправдана, это политика в области аграрного сектора и не только".