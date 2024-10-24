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Беларусь расширяет ассортиментный перечень экспорта в Китай
Беларусь наращивает продуктовый экспорт в Китай. Это касается и ассортимента поставок.
Все большее число предприятий получают право экспорта на китайский рынок. Это не только молочные и мясные продукты, но и переработанные овощи и фрукты, кондитерские изделия, шоколад и солод.
Китай наши товары открыл в 2016 году. И тогда это была лишь мясомолочная продукция. Если говорить о поставках в целом, то они активно идут как в страны СНГ, так и в так называемые государства дальней дуги. При том, что организовать их непросто, так как нужны специальные разрешения на экспорт и продуманная логистика.
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