Беларусь - Россия: Группа высокого уровня провела заседание в Смоленске

Развитие и взаимодействие регионов - прочный фундамент Союзного государства. За I квартал товарооборот Беларуси и России вырос на 3 % и составил примерно 11,5 млрд в долларовом эквиваленте. Об этом говорили сегодня в Смоленске на заседании Группы высокого уровня.

При этом важно отметить, что расчеты идут в основном в национальных валютах. Доля их уже превысила 95 %. Также Россия остается основным торговым партнером Беларуси. На нее приходится примерно 60 % нашей внешней торговли. Растут и экономики двух стран, темпы превышают среднемировые. Особое внимание сейчас совместной кооперации. Беларусь и Россия разрабатывают модель финансирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Брест. Будет сформирован и новый перечень инновационных импортозамещающих проектов.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Держим тему станкостроения на особом контроле. Производство электронной, электронно-механической компонентной базы и программного обеспечения для наших станкостроительных организаций. К сожалению, может быть здесь движение пока не такое быстрое, как по теме микроэлектроники или взаимодействия в авиационной сфере. Но хороший задел в первую очередь в нашем взаимоотношении с российскими регионами здесь есть. И я думаю, что полноценную программу, как требуют от нас президенты двух стран, мы до конца года с нашими промышленными ведомствами подготовим".

Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России:

"Конечно же, мы продолжаем нашу работу. И в рамках работы над основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы по состоянию уже на 12 мая 2025 года общий прогресс интеграции составил 32,6 %. У нас там всего запланировано 310 мероприятий, выполнено уже 101 мероприятие. Соответственно на стадии еще реализации находятся 209 мероприятий, заложенных в основные направления реализации положения договора".