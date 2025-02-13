Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет почти 30 %

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет сегодня почти 30 %. Об этом проинформировал первый вице-премьер Николай Снопков.

За 30 лет этот сектор вырос с 8 тыс. предприятий до практически 110 тыс. организаций. Из них 40 % заняты в производственном секторе - в промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве.