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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет почти 30 %

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет сегодня почти 30 %. Об этом проинформировал первый вице-премьер Николай Снопков.

За 30 лет этот сектор вырос с 8 тыс. предприятий до практически 110 тыс. организаций. Из них 40 % заняты в производственном секторе - в промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве.

В 2024 году экспорт частных предприятий составил почти 16 млрд долларов, без учета нефти и калия. География поставок не отстает от госсектора - три четверти стран мира.

бизнес