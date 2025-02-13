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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет почти 30 %
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бизнес2025-02-18T07:34:40.000000Z00
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет сегодня почти 30 %. Об этом проинформировал первый вице-премьер Николай Снопков.
За 30 лет этот сектор вырос с 8 тыс. предприятий до практически 110 тыс. организаций. Из них 40 % заняты в производственном секторе - в промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве.
В 2024 году экспорт частных предприятий составил почти 16 млрд долларов, без учета нефти и калия. География поставок не отстает от госсектора - три четверти стран мира.