Дорожная, строительная и уборочная. Санкт-Петербург увеличивает закупки белорусской техники

Санкт-Петербург увеличивает закупки белорусской техники. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщает БЕЛТА.

"Обсуждались вопросы расширения взаимодействия Петербурга и Республики Беларусь. Глава города отметил востребованность продукции крупнейших белорусских производителей транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"Петербург увеличивает закупки подвижного состава, дорожной, строительной и уборочной техники, произведенной в Республике Беларусь", - сказал Александр Беглов.

Он также подтвердил готовность города принимать старшеклассников Минска - победителей конкурса "Как я знаю Петербург". "Расходы на организацию их поездок и экскурсионную программу правительство города берет на себя", - отметили в пресс-службе.

Дмитрий Мезенцев в свою очередь проинформировал о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в формате Союзного государства. Он отметил значительное увеличение числа мероприятий гражданско-патриотической и гуманитарной повестки по сравнению с предыдущими годами.

Также госсекретарь рассказал о начале работы по музеефикации и реставрации объектов Брестской крепости и возведению мемориального комплекса на Буйничском поле в Могилевской области.