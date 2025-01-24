Дорожная, строительная и уборочная. Санкт-Петербург увеличивает закупки белорусской техники

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Санкт-Петербург увеличивает закупки белорусской техники. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщает БЕЛТА.
"Обсуждались вопросы расширения взаимодействия Петербурга и Республики Беларусь. Глава города отметил востребованность продукции крупнейших белорусских производителей транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
"Петербург увеличивает закупки подвижного состава, дорожной, строительной и уборочной техники, произведенной в Республике Беларусь", - сказал Александр Беглов.
Он также подтвердил готовность города принимать старшеклассников Минска - победителей конкурса "Как я знаю Петербург". "Расходы на организацию их поездок и экскурсионную программу правительство города берет на себя", - отметили в пресс-службе.
Дмитрий Мезенцев в свою очередь проинформировал о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в формате Союзного государства. Он отметил значительное увеличение числа мероприятий гражданско-патриотической и гуманитарной повестки по сравнению с предыдущими годами.
Также госсекретарь рассказал о начале работы по музеефикации и реставрации объектов Брестской крепости и возведению мемориального комплекса на Буйничском поле в Могилевской области.
Дмитрий Мезенцев отметил высокую значимость программ и проектов Союзного государства по развитию высоких технологий. Он подчеркнул, что Постоянный комитет Союзного государства готов к более широкому привлечению петербургских научных центров к совместным действиям в этом направлении, прежде всего - на экспертном уровне.