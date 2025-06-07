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Дубков: Меморандум открывает новые горизонты для совместной работы
На днях произошло важное событие для устойчивого развития Беларуси. Сеть Глобального Договора ООН в Беларуси и Ассоциация белорусских банков подписали Меморандум о взаимодействии. Этот документ стал основой для дальнейшего сотрудничества, направленного на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в стране, сообщает БЕЛТА.
Меморандум отражает взаимную заинтересованность сторон в углублении сотрудничества и максимизации усилий банковского сообщества для достижения 17 ЦУР, утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН.
Председатель Наблюдательного совета Сети Глобального Договора ООН в Беларуси Сергей Дубков подчеркнул: "Подписанный Меморандум открывает новые горизонты для совместной работы Сети Глобального Договора ООН и банковского сообщества в области устойчивого развития. Мы уверены, что наш союз станет катализатором позитивных изменений в обществе".
Ассоциация белорусских банков, представленная председателем Михаилом Проворовым, также выразила оптимизм по поводу подписания документа.
"Сотрудничество с Сетью Глобального Договора ООН позволит нам не только расширить участие банковской сферы в ESG трансформации, но и внести свой вклад в решение социальных и экологических проблем", - добавил он.
Финансовый сектор находится в авангарде ESG повестки в стране. Банки имеют самые высокие рейтинги устойчивого развития и являются образцом для компаний из других секторов экономики.
Стороны предусмотрели множество форм сотрудничества, включая разработку совместных проектов, обмен знаниями и проведение различных мероприятий. Открытость и прозрачность в реализации инициатив станут основополагающими принципами их совместной деятельности.
Подписание Меморандума - это не только шаг к более устойчивому будущему для Беларуси, но и пример того, как бизнес и международные организации могут объединить усилия ради достижения общих целей.