Эксперимент национального значения: как в Беларуси улучшают плодородие песчаных почв

В Беларуси проходит аграрный эксперимент, который призван повысить плодородие неблагоприятных для сельского хозяйства земель.

Президент обратил внимание: в стране есть поля, которые расположены на холмах. Именно они и представлены песчаными почвами. Поэтому надо найти способ, который может повысить их плодородие.

Расскажем о проведении первого эксперимента по "приручению" сложных песчаных почв.

Возрождение песчаных почв

Площадка под Минском, в Острошицком Городке, стала территорией для проведения аграрного эксперимента по поручению главы государства. Цель - повысить плодородие песчаной почвы. Это сложный и многоступенчатый процесс.

Поставленную задачу в несколько этапов и действий будут реализовывать на опытном участке площадью 20 га. Специалисты отмечают: здесь сложные склоновые земли, в том числе и по этой причине задача не из легких. Суть идеи заключается в смешивании солевых отходов с органикой и торфом.

Виталий Гришанов, заместитель гендиректора агрокомбината "Дзержинский":

"На данном участке уже проводится подготовка, это дискование почвы, вывезены сюда органические удобрения, вывезен помет. В настоящее время благодаря Академии наук проводится оперативное приготовление нужных компостов. И, соответственно, приступаем к проведению данного эксперимента. Мы посмотрим на результаты, которые покажут участки в этом году. А учитывая, что земля не дает быструю отдачу, и в следующем году на данных участках мы будем проводить анализ и продолжать этот эксперимент".

Предполагается, что такой шаг будет содействовать решению сразу нескольких задач, в том числе повышению плодородия песчаных почв. Эксперимент должен быть безопасным для почвы, в то же время экономически выгодным. И вот здесь надо набраться терпения. Одна из особенностей органических удобрений - оценить эффект можно спустя время.

Юрий Шашко, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:

"Можно использовать и отходы Гомельского химического завода - фосфогипс. Он содержит определенное количество и фосфора, и серы в первую очередь, поэтому это может использоваться и как удобрение, и как мелиорант, который улучшает структуру почвы. Но необходимо отметить, что любые отходы обладают некоторыми отрицательными свойствами".

Еще один важный момент, на который обращают внимание белорусские ученые, - это использование торфа в сельскохозяйственных целях. И именно компостирование торфа - важный способ получения высококачественного органического удобрения.

Ежегодно в республике добывается порядка 2 млн т торфа. Из общего количества 1 млн т - топливная группа. Это позволяет замещать около 450 млн куб. м импортируемого природного газа.

Эксперимент долгосрочный. В планах - создание минимум четырехлетней госпрограммы научных исследований, которая предполагает более подробное изучение применения торфа с отходами различных производств.

"С помощью датчиков GPS мы четко знаем координаты каждого участка, где будет проходить эксперимент. Это особенно важно, потому что изучение органических удобрений эффективно в течение нескольких лет. Чтобы мы четко знали, как подействует удобрение на последующую культуру, нужны четкие границы участков", - рассказал Юрий Шашко.